نيابة الشرقية تباشر التحقيق مع مدير مدرسة سرب امتحان الدراسات.. اعرف التفاصيل

الشرقية - إيمان مهنى

واصلت نيابة مركز فاقوس بالشرقية التحقيق مع مدير مدرسة بمركز الحسينية فى محافظة الشرقية، المتهم بتسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادى لابن شقيقته.

وتمكنت غرفة العمليات والمتابعة بمديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية، برئاسة وإشراف محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أمس الخميس، من كشف المتورط فى تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادى، وذلك أثناء انعقاد الامتحان داخل إحدى اللجان في مدرسة تابعة لإدارة فاقوس التعليمية.

وضبطت الأجهزة الأمنية "أ.س" مدير مدرسة تابعة لإدارة الحسينية التعليمية، والذى يتولى رئاسة لجنة امتحانية في مدرسة تابعة لإدارة فاقوس التعليمية؛ لاتهامه بتسريب الامتحان وإرسال صورة ضوئية من ورقة الأسئلة إلى أحد أقاربه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4024 إداري مركز شرطة فاقوس لسنة 2022، وأخطرت نيابة فاقوس لبدء تحقيقاتها مع المتهم.