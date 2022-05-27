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الإلكسو تعلن تعيين رامي إسكندر مديرًا لإدارة التربية بمنظمة الإلسكو

الجمعة، 27 مايو 2022 10:11 ص
الإلكسو تعلن تعيين رامي إسكندر مديرًا لإدارة التربية بمنظمة الإلسكو الدكتور رامى زكى إسكندر
كتب محمد صبحى

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أعلنت المُنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الإلسكو"، تعيين الدكتور رامي زكي إسكندر، مديرًا لإدارة التربية بالإدارة العامة بمنظمة الإلكسو.
 
وقدم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العملي التهنئة للدكتور رامي إسكندر بمناسبة حصوله على هذا المنصب، مرشحًا عن جمهورية مصر العربية، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح.
 
يُذكر أن الدكتور رامي إسكندر أستاذ تكنولوجيا التعليم والتربية المساعد بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، شغل منصب نائب مدير مركز التعليم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للجامعات.
 
 

التعليم العالى

منظمة الالسكو

الاعلى للجامعات

رامى اسكندر


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