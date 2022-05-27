اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مايو 2022 01:21 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

11 أمسية دينية بأوقاف الإسكندرية بعد عودة النشاط الدعوى

الجمعة، 27 مايو 2022 01:05 ص
11 أمسية دينية بأوقاف الإسكندرية بعد عودة النشاط الدعوى أمسية دينية بأوقاف الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية 11 أمسية دينية، بمساجد الإدارات الفرعية بواقع أمسية دينية بكل إدارة في إطار عودة الأنشطة الدعوية بالمساجد وعودتها إلى دورها الرائد وعلى رأس هذه الأمسيات الأمسية الكبرى التي أقيمت بمسجد الشهيد مقدم علاء الدين السماديسي بمحور المحمودية الجديد إدارة محرم بك.

وحضر فيها الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية والشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة وعدد من قيادات الدعوة والأئمة في ضيافة الشيخ على كمال بدير مفتش بالمتابعة وخطيب المسجد.

وقال وكيل أوقاف الإسكندرية، إن الاختيار الصحيح لكل من الزوجين من أهم الأسس التي يقوم عليها بنيان الأسرة لانه لو اعوج كان البناء معوجا ولو استقام لاستقام البناء كما أكد أن الأبناء هم مرآة لنا نرى فيها افعالنا فإن احسنا أحسنوا وإن أسأنا أساؤوا.

كما دشن البرنامج الصيفي بالمسجد، مؤكدا أننا لن نألوا جهدا لكي نحافظ على ابنائنا وننشأهم تنشأة صحيحة قائمة على الدين الوسطي بعيدا عن أي انحراف او اعوجاج لنصل بهم إلى بر الأمان.

الامسيات الدينية
الامسيات الدينية

 

الامسيات
الامسيات

 

جانب من الامسيات الدينية
جانب من الامسيات الدينية

 

 


الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

أوقاف الاسكندريه


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة