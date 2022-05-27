11 أمسية دينية بأوقاف الإسكندرية بعد عودة النشاط الدعوى

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية 11 أمسية دينية، بمساجد الإدارات الفرعية بواقع أمسية دينية بكل إدارة في إطار عودة الأنشطة الدعوية بالمساجد وعودتها إلى دورها الرائد وعلى رأس هذه الأمسيات الأمسية الكبرى التي أقيمت بمسجد الشهيد مقدم علاء الدين السماديسي بمحور المحمودية الجديد إدارة محرم بك.

وحضر فيها الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية والشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة وعدد من قيادات الدعوة والأئمة في ضيافة الشيخ على كمال بدير مفتش بالمتابعة وخطيب المسجد.

وقال وكيل أوقاف الإسكندرية، إن الاختيار الصحيح لكل من الزوجين من أهم الأسس التي يقوم عليها بنيان الأسرة لانه لو اعوج كان البناء معوجا ولو استقام لاستقام البناء كما أكد أن الأبناء هم مرآة لنا نرى فيها افعالنا فإن احسنا أحسنوا وإن أسأنا أساؤوا.

كما دشن البرنامج الصيفي بالمسجد، مؤكدا أننا لن نألوا جهدا لكي نحافظ على ابنائنا وننشأهم تنشأة صحيحة قائمة على الدين الوسطي بعيدا عن أي انحراف او اعوجاج لنصل بهم إلى بر الأمان.



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