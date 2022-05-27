أسماء الـ 8 مصابات باختناق فى حريق دار أيتام بمنطقة الطالبية بالجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

حصل اليوم السابع على أسماء المصابات فى حريق دار أيتام بمنطقة الطالبية بالجيزة، وهن: "شروق.ح.ع" 19 سنة، و"عائشة.ع.ف" 17 سنة، و"سلوى.س.س" 20 سنة، و"نعمة.س.ا" 20 سنة، و"هويدا.ع.ط" 16 سنة، و"ندا.ف.م" 16 سنة، و"وردة.م.ا" 16 سنة، و"صفاء.م.ح" 18 سنة، وجميعهم مصابات بحالات اختناق، وتم إسعافهن.

وكشفت المعاينة، أن الحريق ناتج عن ماس كهربى فى دار أيتام على مساحة 500 متر بريسبشن بالدور الأرضى لعقار مكون من "أرضى و7 طوابق"، وتم نقل 13 فتاة من الدار، وإنقاذ 8 آخريات مصابات باختناق نتيجة للادخنة الكثيفة بالمكان وتمت عملية الإخماد بالكامل.

واستطردت المعاينة، أن رجال الحماية المدنية بذلو مجهود كبير فى عمليات استخراج 8 فتيات أيتام مصابين بحالات اختناق من داخل الدار بعد اندلاع الحريق، ونقل 13 آخريات من المكان حفاظا على سلامتهم لحين السيطرة على الحريق.

واضافت المعاينة، أنه بمجرد نشوب الحريق انتقل اللواء جابر بهاء مديرالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة وبصحبته 3 ضباط من الإدارة وفريق من رجال الإطفاء مدعومين بسيارات الحماية ، وتم وضع خطة إخلاء للمصابين وتم استخراج 8 فتيات مصابين بإختناق نتيجة للأدخنة المنتشرة بالمكان وتم نقل 13 من موقع الحريق وتم محاصرة النيران بالكامل وتمت عملية الإخماد.

وكان رجال الحماية المدنية بالجيزة، سيطرو على حريق اشتعل بدار أيتام، مما أسفر عن إصابة 8 فتيات بحالة اختناق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال العاملين بالدار، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بدار أيتام تابعة لوزارة التضامن في الطالبية، انتقل اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده، وأسفر عن إصابة 8 فتيات من نزيلات الدار بحالة اختناق، تلقين إثرها الإسعافات.

وتم الاستماع لأقوال العاملين بالدار، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وأخطرت النيابة للتحقيق.