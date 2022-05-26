99.9 % من طلاب ثانية ثانوى أدوا امتحان الكيمياء وعلم النفس والاجتماع إلكترونيا

كتب محمود طه حسين

أدى طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم، الامتحان في مادتي "الكيمياء" و"علم النفس والاجتماع"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية ، في آخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022 والتي استمرت حتي اليوم الخميس 26 مايو 2022.

وبلغت نسبة أداء امتحان "الكيمياء" (في الفترة الصباحية) 99.98%، حيث حضر اليوم الامتحان 395 ألف و13طالب/طالبة، من إجمالي مستهدف 396 ألف و289 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 1276 طالبا/طالبة.

بينما بلغت نسبة أداء امتحان "علم النفس والاجتماع" (في الفترة الصباحية) 99.99%، حيث حضر اليوم الامتحان 189 ألفا و280 طالبا/طالبة، من إجمالي مستهدف 190 ألف و337 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 1057 طالبا/طالبة.

وتعقد الامتحانات بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها علي المدارس المجهزة ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.