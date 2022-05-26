اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مايو 2022 03:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

99.9 % من طلاب ثانية ثانوى أدوا امتحان الكيمياء وعلم النفس والاجتماع إلكترونيا

الخميس، 26 مايو 2022 02:53 م
99.9 % من طلاب ثانية ثانوى أدوا امتحان الكيمياء وعلم النفس والاجتماع إلكترونيا وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدى طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم، الامتحان في مادتي "الكيمياء" و"علم النفس والاجتماع"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، في آخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022 والتي استمرت حتي اليوم الخميس 26 مايو 2022.
 
وبلغت نسبة أداء امتحان "الكيمياء" (في الفترة الصباحية) 99.98%، حيث حضر اليوم الامتحان 395 ألف و13طالب/طالبة، من إجمالي مستهدف 396 ألف و289 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 1276 طالبا/طالبة.
 
بينما بلغت نسبة أداء امتحان "علم النفس والاجتماع" (في الفترة الصباحية) 99.99%، حيث حضر اليوم الامتحان 189 ألفا و280 طالبا/طالبة، من إجمالي مستهدف 190 ألف و337 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 1057 طالبا/طالبة. 
 
وتعقد الامتحانات بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها علي المدارس المجهزة ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

التربية والتعليم

الامتحانات الإلكترونية

تجهيز التابلت للامتحان الإلكترونى

اخبار مصر

جدول امتحانات الصف الثانى الثانوى

امتحان الكيمياء لثانى الثانوى

اخبار التعليم

امتحان علم النفس للصف الثانى الثانوى

تسريب الامتحانات

تسريب الكيمياء للثانوى العام

اليوم السابع بلس


الموضوعات المتعلقة

التعليم تتيح لطلاب أولى ثانوى أداء الامتحان الإلكترونى فى الأحياء

الأربعاء، 25 مايو 2022 08:49 ص

وكيل تعليم الغربية: 100% من طلاب الثانوى أدوا الامتحان الإلكترونى

الثلاثاء، 24 مايو 2022 10:56 ص

التعليم توضح آلية توزيع درجات الامتحان الإلكترونى للثانوى العام

الثلاثاء، 24 مايو 2022 10:24 ص

بدء الامتحان الإلكترونى فى الأحياء والفلسفة لطلاب الصف الثانى الثانوى

الثلاثاء، 24 مايو 2022 09:27 ص

شكاوى من صعوبة الامتحان الإلكترونى فى الرياضيات للصف الأول الثانوى

الإثنين، 23 مايو 2022 11:48 ص

شكاوى من صعوبة الدخول على منصة الامتحان الإلكترونى فى مادة التاريخ

الأحد، 22 مايو 2022 01:34 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة