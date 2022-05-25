التعليم تتيح لطلاب أولى ثانوى أداء الامتحان الإلكترونى فى الأحياء

كتب محمود طه حسين

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لطلاب الصف الأول الثانوى العام قبل قليل أداء الامتحان الإلكترونى فى مادة الأحياء على التابلت فى المدارس، حيث أكدت مصادر أنه فى الدقائق الأولى لانطلاق الامتحان تعمل المنصة بشكل مستقر ومنضبط وتمكن عدد الطلاب من الدخول على سيستم الامتحانات، موضحا أن فريق التطوير التكنولوجى يعمل على تذليل أى عقبات تواجه الطلاب فى الدخول على سيستم الامتحانات، حيث بدأ الامتحان فى الثامنة و45 دقيقة ويستمر لمدة ساعة.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم، أكدت أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجداول المعلنة،ويؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الأسئلة نسبة 30% من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها 70% من درجة الامتحان.

وتعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة سواء الرسمية أو الخاصة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.