مطار مرسى علم يستقبل 17 رحلة طيران دولية اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس، 17 رحلة طيران دولية ضمن 102 رحلة أسبوعية، أغلبها أوروبية سياحية قادمة من المطارات الدولية المختلفة، حيث يجرى تطبيق الإجراءات الاحترازية على السياح فور وصولهم أرض المهبط.



وكانت كشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى، والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن المطار استقبل المطار بداية من السبت الماضي 102 رحلة بينها 99 رحلة أوروبية مختلفة من 10 دول، ومن بين تلك الرحلات 3 رحلات من المطارات البلجيكية.



كما تصل 5 رحلات من هولندا و17 رحلة من ايطاليا و16 رحلة من المانيا، و31 رحلة من المطارات التشيكية، و21 رحلة من بولندا، و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من فرنسا ورحلة من لكسمبورج ورحلة من رومانيا و3 رحلات داخلية من المطارات المصرية.