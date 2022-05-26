محافظ المنوفية يلتقى عددا من المواطنين لبحث شكاواهم وحلها.. صور

المنوفية - محمد فتحى

التقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام عدداً من أهالي قرية جريس وشما التابعة لمركز ومدينة أشمون، وذلك لبحث شكواهم والتعرف على مطالبهم، جاء ذلك عقب لقائه بهم خلال جولته الميدانية أمس بقرى مركز ومدينة أشمون لمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

واستمع المحافظ إلى شكوى مواطنة بقرية جريس تشكو ضيق الحال وعدم وجود سكن ومصدر رزق آمن لها ولأسرتها، وعلى الفور وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون باتخاذ اللازم ومحاولة توفير حياة كريمة لها ولأسرتها، وكذا صرف مساعدة مالية عاجلة لهم، بالإضافة إلى تسليمهم مواد غذائية ومساعدات عينية تساعدهم على متطلبات حياتهم نظراً لظروفهم المعيشية الصعبة.

كما التقى المحافظ عددا من أهالى قرية شما وسمادون تقع منازلهم ضمن مساحات الأراضى المطلوبة لتوسعات محطة معالجة الصرف الصحى بالقرية، يلتمسون الحصول على تصاريح بناء على أرض بديلة، وقد أمر المحافظ بإعداد خطاب لوزير الزراعة لإيجاد مساحات بديلة شريطة سداد المواطنين لقيمة التصالح أولا، كما وجه المحافظ مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة بإيجاد فرصة عمل لأحد شباب القرية لمساعدته على تحمل أعباء الحياة.

وخلال جولته أمس بقرية جريس، كان محافظ المنوفية قد لاحظ وجود تراكمات قمامة ونواتج تطهير وهدم بمنطقة السوق والموقف الجديد، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ فقد تم رفع تراكمات نواتج التطهير بكوبري النقراشية بمدخل قرية جريس بمعدات رئاسة المركز والمدينة ومعدات وحدة التدخل السريع.

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية علي التواصل المباشر والفعال مع المواطنين والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهلهم، مؤكداً أن مكتبه مفتوح دائماً للتواصل مع أهالي المنوفية للتعرف على مشاكلهم والإسهام في إيجاد الحلول المناسبة لها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.



محافظ المنوفية يلتقي أهالي قرية جريس وشما (1)



محافظ المنوفية يلتقي أهالي قرية جريس وشما (2)