اليوم السابع
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شاهد أفخم قطارات السكة الحديد بعد أول تشغيل تجريبى

الخميس، 26 مايو 2022 02:00 م
شاهد أفخم قطارات السكة الحديد بعد أول تشغيل تجريبى قطارات تالجو الأسبانية الفاخرة
كتب سيد الخلفاوى

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بدأت هيئة السكة الحديد تشغيل أفخم قطارات السكة الحديد، بشكل تجريبى بدون ركاب، وهو قطار أسبانى فاخر تصنيع شركة تالجو الأسبانية الفاخرة، حيث تم تشغيل القطار، على خط القاهرة/ الاسكندرية يعقبها تشغيله تجريباً بدون ركاب على خط القاهرة/ اسوان. 
 
ويأتى تشغيل القطار ضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتحديث والتطوير الشامل لكافة عناصر منظومة السكك الحديدية والتحديث والتدعيم المستمر لأسطول الوحدات المتحركة بعربات حديثة تقدم أعلى مستوى من الخدمة لجمهور الركاب . 
 
ويعتبر هذا القطار هو الأول ضمن خطة توريد 7 قطارات تالجو سيتم توريدها من الشركة الإسبانية، بواقع 6 قطارات تم التعاقد عليهم بين هيئة السكك الحديدية وشركة تالجو و قطار ستقوم الشركة بتوريده كهدية للشعب المصري وأن كل قطار يتكون من عدد من15عربة ( 5 عربات درجة اولى، 8 عربات درجة ثانية ، عربة بوفيه، وعربة قوى بالإضافة الى جرار حديث PRL الأمريكي. 
 
ومن المقرر، أن تقدم هذه القطارات اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وستشكل نقلة نوعية هائلة في قطارات سكك حديد مصر، حيث تتميز بتقنيات حديثة متطورة، حيث تمتاز بسرعة تشغيل عالية تصل الي 160 كم / ساعة وووجود انظمة هوائية لإمتصاص الاهتزازات، مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية و كراسي مخصصة لذوي الهمم بالاضافة الى وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الاولي ومركزية بعربات الدرجة الثانية، وكذا نظام WIFI و نظام انذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم واخرى مخصصة لذوي الهمم و كاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب.
 
 جدير بالذكر، أن شركة تالجو الاسبانية تعد من الشركات العالمية التي لها خبرة كبيرة في تصنيع القطارات، طبقا لأحدث تكنولوجيا القطارات محققة نجاحا كبيرا في استمرارية التشغيل حتي وقتنا الحاضر.
 
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قطارات السكة الحديد

قطارات تالجو

النقل

وزارة النقل


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