اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مايو 2022 11:15 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

النقل: بدء التشغيل التجريبى بدون ركاب لأول قطارات تالجو الإسبانية الفاخرة.. صور

الخميس، 26 مايو 2022 10:57 ص
النقل: بدء التشغيل التجريبى بدون ركاب لأول قطارات تالجو الإسبانية الفاخرة.. صور أول قطارات تالجو الأسبانية الفاخرة على خط القاهرة/ الاسكندرية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة النقل بدء التشغيل التجريبي بدون ركاب لأول قطارات تالجو الأسبانية الفاخرة وذلك على خط القاهرة/ الاسكندرية يعقبها تشغيله تجريباً بدون ركاب على خط القاهرة/ اسوان، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتحديث والتطوير الشامل لكافة عناصر منظومة السكك الحديدية و التحديث والتدعيم المستمر لاسطول الوحدات المتحركة بعربات حديثة تقدم أعلى مستوى من الخدمة لجمهور الركاب . 
 
وأشار الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل الى ان هذا القطار هو الأول ضمن خطة توريد 7 قطارات تالجو سيتم توريدها من الشركة الإسبانية، بواقع 6 قطارات تم التعاقد عليهم بين هيئة السكك الحديدية وشركة تالجو و قطار ستقوم الشركة بتوريده كهدية للشعب المصري وأن كل قطار يتكون من عدد من15 عربة ( ٥ عربات درجة اولى ، ٨ عربات درجة ثانية ، عربة بوفيه ، وعربة قوى بالاضافة الى جرار حديث PRL الامريكي 
 
وأضاف الوزير ان هذه القطارات ستقدم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وستشكل نقلة نوعية هائلة في قطارات سكك حديد مصر حيث تتميز بتقنيات حديثة متطورة حيث تمتاز بسرعة تشغيل عالية تصل الي 160 كم / ساعة وووجود انظمة هوائية لإمتصاص الاهتزازات مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية و كراسي مخصصة لذوي الهمم بالاضافة الى وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الاولي ومركزية بعربات الدرجة الثانية وكذا نظام WIFI و نظام انذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم واخرى مخصصة لذوي الهمم و كاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب.
 
وجدير بالذكر أن شركة تالجو الاسبانية تعد من الشركات العالمية التي لها خبرة كبيرة في تصنيع القطارات طبقا لأحدث تكنولوجيا القطارات محققة نجاحا كبيرا في استمرارية التشغيل حتي وقتنا الحاضر.
 
IMG-20220526-WA0007
 
IMG-20220526-WA0008
 
IMG-20220526-WA0014
 
IMG-20220526-WA0015
 
IMG-20220526-WA0017
 
IMG-20220526-WA0022
 
IMG-20220526-WA0023
 
IMG-20220526-WA0033
 
IMG-20220526-WA0034
IMG-20220526-WA0035
 

قطارات السكة الحديد

قطارات تالجو

النقل

وزارة النقل

قطارات تالجو الأسبانية


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة