دراسة: تناول الفاكهة والخضراوات يساعد الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة

كتبت إيناس البنا

اقترحت دراسة جديدة أن تناول نظام غذائى صحى مكون من الفاكهة والخضراوات قد تساعد الأطفال في تقليل قصور الانتباه وفرط الحركة(ADHD)،يعتبر عدم الانتباه علامة مميزة لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ويخلق مشاكل للأطفال في التركيز وصعوبة في تذكر الأشياء وفي تنظيم العواطف.

قالت إيرين هاتسو، الأستاذة المساعدة في التغذية البشرية في جامعة ولاية أوهايو في الولايات المتحدة، إن الدراسة أظهرت أن الأطفال الذين تناولوا المزيد من الفاكهة والخضراوات أظهروا أعراضًا أقل حدة لعدم الانتباه.

وقال هاتسو في الورقة المنشورة على الإنترنت في مجلة Nutritional Neuroscience "، أن تناول نظام غذائي صحي بما في ذلك الفواكه والخضراوات، قد تكون إحدى الطرق للحد من بعض أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه".

سأل الفريق آباء 134 طفلاً معهم أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لإكمال استبيان مفصل حول الأطعمة النموذجية التي يتناولها الأطفال، بما في ذلك أحجام الحصص، على مدى 90 يومًا.

يعتقد الباحثون أن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه مرتبط بمستويات منخفضة من بعض الناقلات العصبية في الدماغ - وتلعب الفيتامينات والمعادن دورًا رئيسيًا في ذلك.

وقالت هاتسو: "يميل الجميع إلى الغضب عندما يكونون جائعين، والأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ليسوا استثناءً، فإذا لم يحصلوا على ما يكفي من الطعام، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم أعراضهم".

قال هاتسو: "ما يفعله الأطباء عادة عندما يبدأ الأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في ظهور أعراض أكثر حدة هو زيادة جرعة علاجهم، إذا كانوا يتناولونها، أو يصفونهم بأدوية".

"تشير دراساتنا إلى أنه من المفيد التحقق من وصول الأطفال إلى الطعام بالإضافة إلى جودة نظامهم الغذائي لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يساهم في شدة أعراضهم."