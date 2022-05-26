اليوم السابع
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حماية النيل تشن حملة لتنفيذ 8 قرارات إزالة بسوهاج

الخميس، 26 مايو 2022 03:13 م
حماية النيل تشن حملة لتنفيذ 8 قرارات إزالة بسوهاج تنفيذ 8 قرارات ازالة بسوهاج
كتبت أسماء نصار

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شنت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بسوهاج تنفيذ 8 قرارات إزالة منهم 4 قرارات ردم بمخلفات وأتربة وكسر مبانى بمسطح 500 متر مربع و 4 قرارات مبانى غرف وأحواش من البلوك الأبيض ومونة الأسمنت بمسطح 330 متر مربع، وذلك بناحية قبلى الجزيرة الوسطى و حوض الجزيرة بمركز جرجا بمحافظه سوهاج.
 
واستعرض الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرىمؤخرا موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، موجها كافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار فىبذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزةالمحافظات وجهات الدولة المختلفة.
 
أوضح عبد العاطى أن أجهزة الوزارة تعمل علي مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذهالتعدياتأياًكانحجمهاأومرتكبها،وذلكبهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.
 
يشار إلى أن قطاع حماية النيل يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، وتتمثل أهميته فى أنه مسئولعنالإشرافومتابعةشريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألف، وأيضاً لكافة الأغراض الأخرى منمياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.
 
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وزارة الرى

نهر النيل

التعديات على النيل

مخالفات


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