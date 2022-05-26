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تكليف الدكتور محمد يحيى ناصف رئيسا للهيئة العامة لتعليم الكبار

الخميس، 26 مايو 2022 12:14 م
تكليف الدكتور محمد يحيى ناصف رئيسا للهيئة العامة لتعليم الكبار الدكتور محمد يحيى ناصف
كتب محمود طه حسين

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أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرار بتكليف الدكتور محمد يحيى ناصف رئيسا للجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، حيث تم ندبه من المركز القومي للبحوث التربوية.
 
كانت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، أعلنت فى وقت سابق، نتائج مشاركتها فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، موضحة أنه  في إطار حرص الهيئة على المشاركة فى المبادرات الرئاسية؛ ومنها مبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين في القرى، شاركت الهيئة في المبادرة فيما يخص تقديم خدمات محو الأمية للمواطنين بقرى حياة كريمة وتيسير العقبات لهم للحصول على مستوى من التعليم والوعي المحقق للطموحات الوطنية للارتقاء بجودة الحياة في هذه القرى ونشر التعليم.
 
وأوضحت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، أن الإحصاءات تشير إلى أن الهيئة العامة لتعليم الكبار استطاعت محو أمية (102,191) مواطنًا خلال العام المالي 2020/2021، ثم استطاعت محو أمية (74,235) مواطن في النصف السنوي الأول للعام 2021/2022، بقرى حياة كريمة.
 

التربية والتعليم

حياة كريمة

قرى حياة كريمة

محو أمية المواطنين

اخبار مصر

الدكتور محمد ناصف

المركز القومى للبحوث التربوية


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