تكليف الدكتور محمد يحيى ناصف رئيسا للهيئة العامة لتعليم الكبار

كتب محمود طه حسين

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرار بتكليف الدكتور محمد يحيى ناصف رئيسا للجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، حيث تم ندبه من المركز القومي للبحوث التربوية.

كانت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، أعلنت فى وقت سابق، نتائج مشاركتها فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، موضحة أنه في إطار حرص الهيئة على المشاركة فى المبادرات الرئاسية؛ ومنها مبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين في القرى، شاركت الهيئة في المبادرة فيما يخص تقديم خدمات محو الأمية للمواطنين بقرى حياة كريمة وتيسير العقبات لهم للحصول على مستوى من التعليم والوعي المحقق للطموحات الوطنية للارتقاء بجودة الحياة في هذه القرى ونشر التعليم.