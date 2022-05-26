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القومى للمرأة يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد عمرو واكد لإساءته لسيدات مصر

الخميس، 26 مايو 2022 10:29 ص
القومى للمرأة يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد عمرو واكد لإساءته لسيدات مصر المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

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أعرب المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه عن بالغ غضبه ورفضه التام للاساءة التى وجهها المدعو عمرو واكد لسيدات مصر، عبر حسابه الشخصى على موقع  "تويتر"، حيث نشر  "استفتاء" يتضمن تعمد توجيه الإهانة للمرأة المصرية. 
 
وأعلنت الدكتورة مايا مرسي بالغ  غضبها من هذا المنشور المسيء للمرأة المصرية العظيمة،  وعلى الرغم من حذف ذاك المنشور واعتذار المدعو عمرو واكد،  الا أن الفعل قد صدر عنه ويتم تداوله حتى الان وهذا الأمر غير مقبول ، قائلة :" المعارضة مش سب وقذف للسيدات ولا اتهام محصنات ،  والسيدة المصرية الى اتهمتها دي هي الى وقفت وانقذت بلدها حتي لو ده مش عاجبك .. هي السيدة المصرية الى ولادها استشهدوا للحفاظ على تراب ورمل البلد دي ..هي السيدة اللى بتربي جيل يعرف قيمة علم بلده ويدفع روحه ثمن لامنها وامانها ..احنا بمئات الرجال اللى فقدوا النخوة والشجاعة ..احنا بمئات الرجال الى باعوا ويبيعوا بلدهم كل يوم ..واختتمت قائلة :" اسفك  يا عمروواكد غير مقبول ..عيب   ".
 
وأكدت الدكتورة مايا أن الخط الساخن لمكتب شكاوي المجلس قد تلقي العديد من الشكاوى على رقم 15115 من سيدات يرفضن مثل هذا المنشور مما دعا المجلس الى استخدام اختصاصه القانونى وتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد المدعو عمرو واكد لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده ،  علاوة على إرسال خطاب رسمى الى منصة تويتر لغلق الحساب الرسمي له لما بدر منه من عبارات مسيئة لنساء مصر .
 
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس القومي للمرأة يتصدى بكل قوة لكل من تسول له نفسه المساس بكرامة المرأة المصرية بأى شكل من الأشكال ..فمكانة وقدر المرأة المصرية تاج على رؤوسنا جميعا ولها كل الأجيال والتقدير والاحترام.
 

القومى للمراه

المجلس القومى للمراه

عمرو واكد

المراه المصريه


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