46 نائبة يصدرن بيانا شديد اللهجة ضد عمرو واكد: المرأة المصرية عماد المجتمع

كتب محمود حسين

أعلنت 46 نائبة من نائبات مصر باسم المرأة المصرية عن بالغ غضبهن ورفضهن التام لما صدر من إساءة من المدعو عمرو واكد لسيدات مصر عبر حسابه الشخصى على موقع المدونات المصغرة " تويتر"، والمتاح لجميع الأشخاص الانضمام إليه ومشاركته في جميع منشوراته دون اشتراك سابق للحساب، حيث قام بنشر منشور عبارة عن "استفتاء" مما يدل على تعمده بنفسه ترويج إهانات للمرأة وإثارة الفتن بين الاشخاص والتعدي علي القيم الأسرية في تعليقاتهم على هذه الاستفتاءات مستغلا فى ذلك شهرته ومتابعيه.

وأكد نحو 46 نائبة موقعة على هذا البيان إنه بالرغم من قيام عمرو واكد بحذف المنشور واعتذاره إلا أن الفعل قد صدر من المدعو، ويتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعى حتى هذه اللحظة.

وتؤكد نائبات مصر رفضهن القاطع اعتذار هذا المدعو، وأن هذه الإساءة لا ولن تغتفر أبداً ، فالمرأة المصرية العظيمة هي عماد المجتمع وهى خط الدفاع الثالث عنه بعد الجيش والشرطة المصرية العظيمة، ومواقفها العظيمة تجاه وطنها معروفة ومشهود لها وكانت وما زالت مثار إعجاب العالم أجمع، فهى التي تقدم الغالى والنفيس فداء للوطن وهى التي تحمل على عاتقها مسئولية رعاية الأسرة وتربية الأبناء، وترسيخ القيم والمبادئ والأخلاق النبيلة، وقامت بأدوار عظيمة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، و تستحق من الجميع كل الفخر والتقدير والاحترام، ونرفض المساس بها بأى شكل من الأشكال.

كما تعلن نائبات مصر عن تصديهن لأى فعل أو قول من شأنه المساس بكرامة المرأة المصرية العظيمة ، وعزمهن تقديم بلاغ للنائب العام ضد المدعو وكل من تسول له نفسه المساس بالمرأة المصرية و لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده .



والموقعات هن: 1. هالة أبو السعد

2.إيمان العجوز

3. مى رشدى

4. إيناس عبد الحليم

5. عبلة الهوارى

6 هناء فاروق

7 عبلة الألفى

8 سهام بشاى

9 غادة عجمى

10عايدة السواركة

11 حنان عوض

12 .شيماء نبيه

13 نانسى نعيم

14 جيهان البيومى

15 أمل سلامة

16 منى عبدالله

17 سكينة سلامة

18 نجلاء العسيلى

19 ولاء التمتامى

20 أمل زكريا قطب

21 جمان هشام عمارة

22 أمل عصفور

23 فريدة الشوباشى

24 زينب السلايمى

25 ألفت المزلاوي

26 رقية الهلالى

27 سحر العشري

28 آمال رزق الله

29 ابتهاج الطوخي

30 سلمى مراد

31 سولاف درويش

32 إيرين سعيد

33 سحرالقاضي

34 صفاء جابر عيادة

35 نشوى الديب

36 نانسي نعيم بطرس.

37 .مايسة عطوة

38 سناء السعيد

39 راوية مختار

40 هدي الطنباري

41. مرثا محروس

42 سارة النحاس

43 غادة قنديل

44 شادية الجمل

45 سحر العشري

46 ياسمين ابوطالب