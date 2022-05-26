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العثور على 5 جثث من أسرة واحدة داخل مزرعة فى الجيزة

الخميس، 26 مايو 2022 08:43 م
العثور على 5 جثث من أسرة واحدة داخل مزرعة فى الجيزة إسعاف - صورة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف غموض العثور على 5 جثث من أسرة واحدة داخل مزرعة، وتم الاستماع لأقوال عدد من العاملين بالمزرعة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على 5 جثث داخل مزرعة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثث مستأجر المزرعة، واثنين من أبنائه، واثنين من أشقائه.
 
استمع رجال المباحث لأقوال أحد أبناء مستأجر المزرعة، وتبين أنه اتصل على والده، ولم يتلق منه ردا، فتوجه إلى المزرعة، وعثر عليه وباقي الأسرة مفارقين الحياة.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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