الصحة العالمية: 200 إصابة بجدرى القرود فى مناطق لم يتفش فيها الفيروس

كتب أحمد عرفة

قالت منظمة الصحة العالمية، إن العالم شهد 200 إصابة بجدري القرود في مناطق لم يتفش فيها الفيروس، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، موضحة أن جدرى القردة انتشر فى 20 دولة، ونتوقع المزيد من الإصابات.

وفى وقت سابق، أكدت منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن هناك أدوية ولقاحات ناجحة لفيروس جدري القرود، وأن لقاحات الجدري فعالة ضد جدري القرود، موضحة أن الأشخاص الذين تلقوا لقاح الجدري قبل عام 1980 محميون من الإصابة بجدري القرود.

من جانبه، كشف الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمي لشرق المتوسط، أنه حتى يوم أمس الموافق 25 مايو، لا يوجد حالات وفيات مرتبطة بالمرض، وهناك حالة واحدة بإقليم شرق المتوسط ظهرت فى دولة الإمارات العربية.