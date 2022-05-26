اليوم السابع
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الخميس، 26 مايو 2022 05:00 م
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الصحة الكويتية: تخصيص مستشفى الأمراض السارية لاستقبال حالات جدري القرود

الخميس، 26 مايو 2022 04:00 م
الصحة الكويتية: تخصيص مستشفى الأمراض السارية لاستقبال حالات جدري القرود جدرى القرود - أرشيفية
أ ش أ

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خصصت وزارة الصحة الكويتية مستشفى الأمراض السارية لاستقبال أية حالات مشتبه بها أو محتملة من عدوى جدري القرود من كافة المستشفيات والمراكز التخصصية والصحية في البلاد إن وجدت. 
 
وقال مدير مستشفى الأمراض السارية الدكتور جمال الدعيج - وفقًا لصحيفة الأنباء الكويتية اليوم الخميس إن وزارة الصحة أصدرت تعليمات بشأن تخصيص المستشفى لاستقبال أية حالات جدري، مشيرا إلى أن جميع الفرق الطبية والفنية بمستشفى الأمراض السارية مدربة ومجهزة لاستقبال تلك الحالات.
 
وأضاف أنه تم استعراض خطة المستشفى، وعرض كل ما يتعلق بعدوى جدري القرود وتصنيف الحالات إلى 3 درجات (مشتبه بها - محتمله - مؤكدة)، وطمأن المواطنين والمقيمين بعدم وجود أية إصابة بجدري القرود في الكويت، مشددًا على اتخاذ كافة الاجراءات في المستشفيات بتعليمات من وزارة الصحة للجهوزية والاستعداد لاستقبال أية حالات.

جدرى القرود

الكويت

جدرى القرود فى الكويت

وزارة الصحة الكويتية


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