وأكد الجيش اللبناني - في بيان مساء اليوم /الخميس/ - على حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم، مشددًا على وجوب عدم التعرض للأملاك العامة والخاصة.


وأدى الارتفاع الشديد في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية إلى زيادة غير مسبوقة في جميع السلع والخدمات لتعمق الأزمة المعيشية التي يشهدها لبنان على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.