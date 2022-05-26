التعليم العالى: تكلفة إنشاءات جامعة المنوفية الأهلية مليار و80 مليون جنيه

كتب محمد صبحى

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، حول مُتابعة الموقف التنفيذي ومُعدلات سير العمل بالأعمال الإنشائية الجارية ب جامعة المنوفية الأهلية بمحافظة المنوفية.

أوضح التقرير أن أعمال الإنشاءات والتجهيزات بالجامعة تسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة مُسبقًا، وكذلك تنفيذ التجهيزات الفنية وفقًا للمواصفات المُتفق عليها.

وأوضح د. أنور إسماعيل المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعة تضُم عدة مباني منها، إدارة الجامعة وعدد 4 مباني أكاديمية وكذلك تضم مبنى المعامل، والساحة الأكاديمية، والمنطقة الترفيهية والخدمات الطلابية، كما تضم مباني الكليات مدرجات وفصول تدريسية ومعامل وورش تدريب مُجهزة بأحدث الوسائل والأجهزة التكنولوجية ومكاتب إدارية، لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة تواكب مُتطلبات سوق العمل المستقبلي.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن جامعة المنوفية الأهلية تقع على مساحة 27.7 فدانًا، وبلغت معدلات التنفيذ للإنشاءات الجارية بكافة مباني الجامعة 38%، وبتكلفة بلغت قيمتها مليار و80 مليون جنيه، وجاري الانتهاء من أعمال الإنشاءات بالمباني الرئيسية فضلًا عن استكمال أعمال التشطيبات بمبنى المعامل.

وأوضح المُتحدث الرسمي، أن الجامعة سوف تقدم 25 برنامجًا دراسيًا فى 16 مجالاً دراسيًا تشمل (الطب، العلاج الطبيعي، العلوم الصيدلية، طب الأسنان، تكنولوجيا العلوم الصحية، علوم التمريض، علوم الهندسة، هندسة الحاسوب، علوم الحاسوب، الفنون والتصميم، الدراسات القانونية الدولية، اللغات، الأعمال، الغذاء والصناعات الغذائية، العلوم الزراعية، العلوم الأساسية).

وأضاف المتحدث الرسمي أن جامعة المنوفية الأهلية تقدم العديد من البرامج الدراسية المتميزة، ومنها (الطب والجراحة، العلاج الطبيعي، دكتور الصيدلة، طب وجراحة الأسنان، الأشعة والتصوير الطبي، تكنولوجيا المُختبرات الطبية، علوم التمريض "مسار الرعاية التمريضية الطارئة - مسار تمريض القبالة - مسار تمريض حديثي الولادة"، هندسة الطاقة، هندسة تخطيط وتشييد المدن الذكية، هندسة المواد وإدارة التصنيع، هندسة الذكاء الاصطناعي، هندسة الحاسوب "مسار الحوسبة السحابية – مسار الحوسبة عالية الآداء – مسار الأمن السيبراني"، التصميم الداخلي والديكور، الواقع الافتراضي وبرمجة الألعاب، إنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة، الدراسات القانونية الدولية، الترجمة "اللغة الإنجليزية"، الترجمة "اللغة الألمانية"، إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، الأعمال والتسويق الإلكتروني، تكنولوجيا الأغذية والألبان، صحة وسلامة الأغذية والمنشآت الغذائية، الهندسة الزراعية والنُظم الحيوية، الكيمياء الصناعية، التكنولوجيا الحيوية الجزيئية).