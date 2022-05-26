اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مايو 2022 12:33 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

التخطيط: خطة وطنية لمواجهة ندرة المياه حتى عام 2050 بتكلفة 50 مليار دولار

الخميس، 26 مايو 2022 12:00 ص
التخطيط: خطة وطنية لمواجهة ندرة المياه حتى عام 2050 بتكلفة 50 مليار دولار وزير التخطيط
كتبت أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اتخذت مصر العديد من الإجراءات لمواجه ندرة المياه فقد اتخذت الحكومة المصرية عدد من الإجراءات الفعالة للقضاء على مشكلة عدم توفر مياه ومن هذه الإجراءات مشاركة القطاع الخاص في تطوير الأعمال والاستثمار العالمي،وضعت مصر خطة وطنية لتنمية الموارد المائية، لتعلن في نهاية عام 2020 عن استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار، بما يقدر بنحو 900 مليار جنيه. حسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
 
وتهدف  الاستراتيجية إلى تحقيق الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية، وتحسين وتطوير واستخدام أنظمة الري الحديثة في الأراضي الزراعية، وتفعيل جمعيات مستخدمي المياه، إلى جانب تعزيز قدرات مشاركة القطاع الخاص فيما يخص إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من الأراضي الزراعية، بحسب وزارة التخطيط.
 
تعمل الحكومة حاليًا على تحديث رؤية مصر 2030، والتي سيتم إطلاقها قريبًا للاستجابة للتحديات الجديدة والناشئة، بما في ذلك قضايا النمو السكاني، وتغير المناخ وندرة المياه، مع مراعاة التغيرات الجيوسياسية الإقليمية مع الأخذ في الاعتبار آثار جائحة كورونا.
 
وأوضح التقرير أن الاحترار في مصر وأفريقيا وكذا منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المتوقع أن يكون أعلى من المتوسط العالمي لمواجه التغير المناخي.

التغير المناخي

ندرة المياة

التخطيط

الموارد المالية


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة