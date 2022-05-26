الاتحاد القومى للأسلحة الأمريكى يعقد مؤتمره السنوى بتكساس بمشاركة ترامب

كتبت ريم عبد الحميد

يعقد الاتحاد القومى الأمريكى للأسلحة مؤتمره السنوى لعام 2022 غدا، الجمعة، فى مدينة هيوستن بولاية تكساس، ليجمع معا كبار قادته وشخصيات بارزة من المحافظين فى مقدمتهم الرئيس السابق دونالد ترامب، وذلك لأول مرة منذ ثلاث سنوات.

وتقول شبكة "سى إن إن" إن المؤتمر السنوى للاتحاد القومى للأسلحة كان قد تم إلغائه فى عامى 2020 و2021 بسبب وباء كورونا. إلا أن المنظمة تمضى هذا العام فى خططها وتعقد المؤتمر فى الوقت الذى يحد فيه دعاة الحق فى السلاح والاتحاد أنفسهم فى مواجهة تدقيق متزايد، لاسيما بعد حادث إطلاق النار فى مدرس روب الابتدائية فى تكساس الذى خلف 21 قتيلا.

ومن المقرر أن يتحدث ترامب فى المؤتمر. وكان الرئيس السابق، الذى حافظ على علاقة وثيثقة بالمنظمة التى تدفع بالحق فى امتلاك السلاح طوال رئاسته، قد تحدث أمام المؤتمر السنوى للاتحاد عام 2019، وكان ذلك الخطاب الخامس له على التوالى فى المؤتمرات السنوية للمنظمة. وإلى جانب ترامب سيشارك حاكم تكساس جريج أبوت، وسيناتور تكساس بمجلس الشيوخ الأمريكى تيد كروز والنائب عن ولاية تكساس جان كرنشاو.

وكان الاتحاد القومى للأسلحة قد أدان حادث إطلاق النار فى مدرسة روب الابتدائية ووصفه بأنه جريمة مروعة وشريرة.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة أكبر 10 دول بالعالم فى امتلاك السلاح بين سكانها، حيث يمتلك كل 100 شخص نحو 120 سلاح نارى، تليها اليمن فى المركز الثانى بـ 52.8 سلاح لكل 100 فرد، وهو فجوة كبيرة بين المركزين الأول والثانى، وفقا لإحصائيات تعود لعام 2019.