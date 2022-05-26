أوابك توقع إتفاقية للتحول الرقمي في مكتبة المنظمة لإفادة متخصصى النفط والغاز

كتبت -مروة الغول

تعاقدت الأمانة العامة لمنظمة أوابك مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال البرمجة وتقنية المعلومات وذلك لتوفير برنامج لإدارة محتويات المكتبة من كتب ومراجع ووثائق وقد جرى توقيع العقد في مقر الأمانة العامة بدولة الكويت، إيذانا ببدء مرحلة جديدة نحو تنفيذ مشروع المكتبة الرقمية.

وذلك في إطار خطة تطوير العمل في مكتبة المنظمة لإفادة جموع الباحثين والمتخصصين في مجال النفط والغاز والطاقة في الدول العربية.

وتعد مكتبة منظمة أوابك من أعرق المكتبات العربية، وهي تزخر بعدد ضخم من الكتب والدوريات المراجع المتخصصة في النفط والغاز والطاقة، حيث يصل عدد مصادر المعلومات في المكتبة إلى حوالي 31700 كتابًا، ونحو 6000 وثيقة.

وتتم عملية التزويد بشكل مستمر من أجل تنمية مجموعات المكتبة، حيث تبلغ الزيادة السنوية من مصادر المعلومات الإلكترونية من 150-200 عنوانًا.

وتقدم مكتبة منظمة أوابك خدمات المعلومات من خلال تزويد المستفيدين بمصادر المعلومات المتنوعة (كتب، دوريات، تقارير، مقالات ...إلخ) سواء أكانت في شكل مطبوع أو في شكل إلكتروني، كذلك الرد على الاستفسارات وتقديم الخدمة المرجعية، لكافة فئات الباحثين والدارسين وكل من له اهتمام بالموضوعات التي تقتنيها المكتبة، سواء من منتسبي الأمانة العامة أو من جموع الباحثين داخل وخارج دولة المقر.