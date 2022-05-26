أسعار الحديد والأسمنت فى الأسواق بتداولات الخميس 26 مايو 2022

كتب - إسلام سعيد

سجلت أسعار الحديد والصلب في مصر انخفاض 1000 جنيه في الطن الواحد، ينشر اليوم السابع آخر تطورات سوق الحديد وكذلك أسعار الخامات وأسعار حديد التسليح في كافة الشركات المنتجة.

وسجل سعر حديد عز 18170 جنيهًا للطن تسليم المصنع مقابل 19170 جنيهًا خلال شهر إبريل الماضي، وسجل السويس للصلب 18070 جنيهًا مقابل 19100 جنيهًا للطن، وحديد المصريين سجل 18070 جنيهًا 19100 خلال شهر إبريل، وسجل سعر الجيوشي للصلب 17900 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع بتراجع قيمته 1100 جنيه عن الشهر الماضي، وسجل حديد العشري 18000 جنيهًا للطن مقابل 19000 الشهر الماضي، وسجل حديد المراكبي 18050 جنيهًا مقابل 19100 جنيهًا، وسجل سعر مصر ستيل 18000 جنيهًا، وسجل منتج حديد الجارحي 17850 جنيهًا للطن مقابل 19 ألف جنيهًا مع بداية أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

وبدأت أسعار الأسمنت تتراجع في الأسواق خلال الأسبوع الجاري، إذ أعلن أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء في الغرف التجارية، أن شركة العريش للأسمنت خفض سعر الطن قرابة 100 جنيه ليهبط طن الأسمنت من 1150 إلى 1050 جنيها تسليم أرض المصنع، مشيرا إلى سعر الطن يصل المستهلك بسعر يبدأ من 1150 إلى 1200 جنيه حسب مسافة النقل.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن باقى مصانع الأسمن الأخرى تسجل الأسعار فيها بين 1200 إلى 1250 جنيها تسليم أرض المصنع، ويصل المستهلك 1350 إلى 1400 جنيها، وقد تختلف الأسعار بحسب المحافظة وتكاليف النقل للمسافات البعيدة.