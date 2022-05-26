أخبار مصر.. التموين تنفى إلغاء تسجيل رقم المحمول كشرط لتحديث بطاقات التموين

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها نفى وزارة التموين ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء تسجيل رقم الهاتف المحمول كشرط لتحديث البطاقة التموينية، إضافة إلى تأكيد مركز معلومات الوزراء أن مصر تخطط لرفع الاكتفاء الذاتي من السلع بحلول 2025، علاوة على آخر استعدادات الأهلى لمباراة نهائي بطولة أفريقيا..

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

التموين تنفى إلغاء تسجيل رقم الهاتف المحمول كشرط لتحديث بطاقات التموين

كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء تسجيل رقم الهاتف المحمول كشرط لتحديث البطاقة التموينية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء.

قطع مياه الشرب مساء اليوم 8 ساعات عن 4 المناطق بالهرم لتحويل الخطوط

تشهد عدة مناطق بالهرم مساء اليوم، انقطاع مياه الشرب حيث أعلنت محافظة الجيزة أنه فى إطار تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة العمل بمختلف القطاعات قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتنفيذ خط بديل لخط طرد 800 مم رافع الصرف الصحي بمحطة منشأة البكارى نظراً لحدوث تأكل به.

معلومات الوزراء: مصر تخطط لرفع الاكتفاء الذاتي من السلع بحلول 2025

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا يتناول خطة مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع المختلفة بحلول 2025، وتستهدف مصر زيادة الرقعة الزراعية بمعدل نصف مليون فدان خلال 2023/22، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية الفدان بنسبة 15% إلى 20% من خلال رفع كفاءة استخدام المياه والبذور.

التعليم تنفى تسريب امتحان العلوم بالقاهرة قبل اللجنة.. وتؤكد: محاولات غش

أكدت مصادر مسئولة بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمحافظة القاهرة، إنه لا صحة لتسريب أسئلة امتحان العلوم للشهادة الإعدادية قبل بدء لجنة الامتحان، مشددة على أن ما حدث محاولات غش إلكترونى بعد بدء الامتحان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بعد مجزرة تكساس.. 400 مليون قطعة سلاح تهدد الأمريكيين.. تقرير صادم يرصد مبيعات وإنتاج الأسلحة داخل الولايات المتحدة.. بلغت مليون دولار عام 2022 .. الولاية تحتل المرتبة الأولى.. وشركات تصنيع السلاح زادت 8 أضعاف

بعد مجزرة تكساس وسقوط 21 قتيلا بينهم 19 تلميذا على يد مراهق لا يتجاوز عمره 18 عاماً، وجب أن نعرف عدد الأسلحة المرخصة للأفراد في عدد من الولايات بأمريكا، وفى هذا الإطار، ذكرت شبكة "سكاى نيوز" إن عدد الأسلحة المُرخصة في ولاية تكساس وحدها يتجاوز مليون قطعة، وهو الأعلى على الإطلاق، لتأتى فلوريدا في المرتبة الثانية بـ518 ألفا، ثم فرجينيا بـ423 ألفا ثم كاليفورنيا بـ406 ألفا ويتزيل القائمة بنسلفانيا وجورجيا وأريزونا.

سقوط مستريحة الإسماعيلية بعد جمعها 4 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة في مديرية أمن الإسماعيلية، بالتنسيق مع قسم شرطة ثانٍ الإسماعيلية، من ضبط مستريحة جديدة - ممرضة - جمعت مبالغ مالية من المواطنين بإيهامهم بتوظيفها مقابل الأرباح.

البنك المركزى الروسى يخفض سعر الفائدة الرئيسى بواقع 3% إلى 11% سنويا

قرر البنك المركزي الروسي، خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 3% إلى 11% سنويا.. وذكر البنك في بيان عقب اجتماع طارئ لمجلس إدارته اليوم الخميس، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم "قرر مجلس إدارة بنك روسيا (المركزي الروسي) خفض السعر الرئيسي ابتداء من 27 مايو الجاري بمقدار 300 نقطة أساس إلى 11% سنويا".

زوجة أبو الليف: مازال محتجزًا فى المستشفى ويحتاج الدعاء من جمهوره

كشفت زوجة الفنان أبو الليف لـ "اليوم السابع" أن زوجها مازال محتجزاً في أحد مستشفيات الإسكندرية يتلقى العلاج من الأزمة الصحية التي تعرض لها في الساعات الماضية أثناء عرض مسرحيته "عنبر 7" على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية، حيث أصيب أزمة تنفسية بسبب تعب الرئتين وضعف في عضلة القلب، وطلب زوجة أبو الليف من جمهوره الدعاء له.

بعد ظهور 26 حالة فى الهند.. أنفلونزا الطماطم تسبب التعب والإرهاق مع ارتفاع درجة الحرارة.. الفيروس يظهر فى اليد والقدم ولا يسبب الوفاة لكنه سريع الانتشار.. يتطلب العزل من 5 لـ7 أيام.. والأطفال أكثر عرضة للإصابة

أعلنت وسائل إعلام هندية اكتشاف 26 حالة مصابة بفيروس أنفلونزا الطماطم الذي يشهد انتشار في بعض ولايات الهند، وخاصة ولاية أوديشا بشرق البلاد، مما أثار اهتمام السلطات الصحية.

العثور على جثتين بهما آثار طعن وحرق بأمريكا.. ودايلى فويس: زوجان مصريان

قالت صحيفة واشنطن بوست، إنه تم العثور على جثتين لزوجين مصريين فى منزلهما بمدينة أشبورن بولاية فرجينيا، بينهما جثة رجل كانت محترقة وسقطت من الطابق الثالث على الأرض، بحسب ما ذكر مسئولو مقاطعة لودون.

محكمة فرنسية تمنع البوركينى في حمامات السباحة

قررت المحكمة الإدارية في جرونوبل الفرنسية، منع ترخيص البوركيني في حمامات السباحة البلدية لمدينة إيزار اعتبارًا من 1 يونيو.

الصحة العالمية: لا توجد وفيات ناتجة عن جدري القرود ولدينا لقاحات وأدوية ناجحة

كشف الدكتور عبد الناصر أبوبكر، مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى والتأهب لها، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، أن هناك نوعين من مرض جدري القرود، الأول فى أفريقيا وقد يتطور إلى مرض وخيم، والنوع الثانى انتشر فى أوروبا، لافتا أن الوقاية من جدري القرود هى نفس أسلوب الوقاية الشائع، وينتقل المرض حال الاتصال الوثيق بالمريض.

من المطار لـ مركب محمد الخامس.. اعرف خريطة وصول جماهير الأهلى لنهائى أفريقيا

كشف ياسر عثمان سفير مصر لدي المغرب، ملامح خطة البعثة الدبلوماسية المصرية لدي في المملكة لتأمين وصول جماهير النادي الأهلي لـ مركب محمد الخامس، الذي يستضيف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين حامل اللقب ، والأكثر تتويجاً بالأميرة السمراء ، ونادي الوداد المغربي.

الأهلى يخوض مرانه الأول بالمغرب اليوم على ملعب "وش السعد".. الأحمر يستعيد 4 لاعبين قبل النهائى الأفريقى.. موسيمانى يطالب لاعبيه باستغلال الفرص أمام مرمى الوداد.. واهتمام إعلامى ببعثة بطل أفريقيا بالدار البيضاء

يخوض فريق الأهلى، مساء اليوم الخميس، أول مران له بالمغرب استعداداً لمباراة الوداد المرتقبة المقرر لها التاسعة من مساء الاثنين المقبل بتوقيت القاهرة بملعب محمد الخامس فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، ووصلت بعثة الأحمر المغرب مساء أمس على متن طائرة خاصة برئاسة محمود الخطيب لخوض اللقاء المرتقب التى يتطلع خلالها المارد الأحمر للفوز من أجل حصد لقب دورى أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالى والـ11 فى تاريخ النادى.

الزمالك يرفض احتراف زيزو بعد اقتراب رحيل بن شرقى

كشف مسئولو نادى الزمالك موقفهم من احتراف أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأبيض ومنتخبنا الوطنى بعد تلقيه العديد من العروض الاحترافية آخرها من الدورى الفرنسى.