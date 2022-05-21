بلاغ بحالة غش إلكترونى فى امتحان الدراسات الاجتماعية بالإعدادية فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تلقت غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم فى محافظة بورسعيد، اليوم السبت، بلاغا بوقوع حالة غش إلكترونى بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية.

وتفقد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، عددا من لجان امتحانات نهاية الفصل الثانى من العام الدراسى 2021 – 2022 ‏للشهادة الإعدادية لمتابعة انتظام امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.‏

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن الزيارة التفقدية طالت 5 لجان هى مدرسة الشهيد أسامة الشربينى الإعدادية للبنات والقابوطى الإعدادية للبنات ونبوية ‏الجابرى الإعدادية للبنات والشهيد عمرو السقا الإعدادية للبنات والخلفاء الراشدين الإعدادية للبنين.

وأشار إلى أن عدد الطلاب المقيدين بالصف الثالث الإعدادى الذين أدوا امتحان مادة الدراسات الاجتماعية اليوم هو 12652 طالبا ‏وطالبة من إجمالى 12748 طالبا وطالبة بنسبة حضور 99.2% مع رصد غياب 96 طالبا وطالبة عن أداء الامتحان.‏

وأضاف الدكتور أكرم حسن، أن 184 طالبا وطالبة من حالات الدمج أدوا امتحانات اليوم وسط أقرانهم بينما ‏أدى 42 طالبا وطالبة بنظام المنازل ‏الامتحان بمقر لجانهم وذلك على مستوى كل الإدارات التعليمية.‏

وصرح وكيل الوزارة، أن غرفة عمليات الامتحانات المركزية تلقت بلاغا يفيد بوقوع حالة غش إلكترونية واحدة أثناء فترة الامتحان وتم توجيه إدارة ‏الشئون القانونية باتخاذ اللازم حيال هذه الواقعة مع توقيع كافة اللوائح والقرارات المنظمة لذلك.‏



الدكتور أكرم حسن يتفقد المدازس



امتحانات الإعدادية



جانب من امتحانات الإعدادية