‎موقع دعم مصر يواصل تحديث بيانات بطاقات التموين برقم الهاتف المحمول

‎كتب مدحت وهبة

‎يستمر موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية فى استقبال طلبات المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية لتسجيل رقم تليفون المحمول الخاص بهم ضمن البيانات المسجلة على بطاقات التموين، وأيضا من خلال مكاتب التموين، وذلك لمن أرسلت لهم رسالة على بون، ويتم من خلال صورة بطاقة الرقم القومى وصورة رقم بطاقة التموين ورقم المحمول، شريطة أن يكون المحمول مسجل باسم صاحب البطاقة فى إحدى شركات المحمول.

‎يأتى قرار تسجيل أرقام التليفونات على بطاقة الدعم لتسهيل التعامل مع المواطن فى الدعم المقدم له، إضافة إلى تحديث قواعد بيانات مستفيدى الدعم الذين يصل عددهم للخبز فقط إلى 72 مليون مواطن.

‎كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر مد فترة تسجيل أرقام التليفونات لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30-6-2022، لافتا إلى أن مد الفترة يأتى للتسهيل على المواطنين فى تقديم أرقام التليفونات إلى مكاتب التموين ومنع التكدس أمام مكاتب المواطنين.