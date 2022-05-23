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تسجيل المحمول على بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر و البوابة الرقمية.. التفاصيل

الإثنين، 23 مايو 2022 02:00 ص
تسجيل المحمول على بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر و البوابة الرقمية.. التفاصيل بطاقات التموين
كتب مدحت وهبة

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طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية سرعة تسجيل رقم التليفون الخاص بهم ضمن البيانات المسجلة على بطاقات التموين من خلال موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية ومن خلال مكاتب التموين لمن أرسل لهم رسالة على بون الصرف.

ويتم من خلال صورة بطاقة الرقم القومى وصورة رقم بطاقة التموين ورقم المحمول شريطة أن يكون مسجلا باسم صاحب البطاقة في إحدى شركات المحمول.

ويأتى قرار تسجيل أرقام التليفونات على بطاقة الدعم لتسهيل التعامل مع المواطن فى الدعم المقدم له، إضافة إلى تحديث قواعد بيانات مستفيدى الدعم الذين يصل عددهم للخبز فقط إلى 72 مليون مواطن.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد قرر مد فترة تسجيل أرقام التليفونات لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30-6-2022، لافتا إلى أن مد الفترة يأتى للتسهيل على المواطنين فى تقديم أرقام التليفونات إلى مكاتب التموين ومنع التكدس أمام مكاتب المواطنين.

 
 

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