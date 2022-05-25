اليوم السابع
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وزير خارجية إسبانيا يحتفل بيوم القارة السمراء فى جزر الكنارى

الأربعاء، 25 مايو 2022 03:56 م
وزير خارجية إسبانيا يحتفل بيوم القارة السمراء فى جزر الكنارى جزر الكنارى -أرشيفية
كتبت: هناء أبو العز

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يتوجه وزير الخارجية الإسبانية والاتحاد الأوروبي والتعاون، خوسيه مانويل الباريس، اليوم الأربعاء، إلى مقر مؤسسة بيت أفريقيا بجزر الكنارى للاحتفال بيوم القارة السمراء فى بادرة تسعى إلى تحقيق مزيد من التقارب بين إسبانيا وأفريقيا.
 
ومن المقرر حضور وزير الخارجية الإسباني الفعاليات التي ستجرى بهذه المناسبة، وتشمل غداء عمل مع السفراء الأفارقة، من أجل مناقشة التحديات التي حددتها الحكومة الإسبانية ضمن أجندة سياستها الخارجية في إطار التجمع الدبلوماسي الثاني عشر بمقر بيت أفريقيا.
 
ومن المرتقب قبل الغداء، أن يعقد وزير الخارجية الإسبانية لقاء مع حاكم مدينة تينيريفي بجزر الكناري، آنخل بيكتور توريس، لمناقشة عددا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالسياسة الخارجية الإسبانية، من خلال جزر الكناري بوصفها منصة للتواصل مع قارة أفريقيا.
 
وسوف ينتهز وزير الخارجية فرصة الزيارة للتواصل مع السلطات المحلية والإقليمية ووسائل الإعلام لتقديم مزيد من التفاصيل عن الزيارة.

جزر الكنارى

يوم افريقيا

البراكين


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