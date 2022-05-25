مقتل 5 بانفجار استهدف مسجدا فى العاصمة الأفغانية كابول

كتب أحمد عرفة

قتل 5 أشخاص بانفجار استهدف مسجدا في العاصمة الأفغانية كابول، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وكان 9 أشخاص قتلوا فى 3 تفجيرات في مدينة مزار شريف في أفغانستان.

وفى وقت سابق أعلن المتحدث باسم شرطة كابول خالد زدران، إصابة شخص واحد على الأقل جراء انفجار وقع اليوم في العاصمة الأفغانية كابول.

وقال زدران - حسب ما نقلته شبكة "آريانا نيوز" الأفغانية على موقعها الإلكتروني - "إن الانفجار وقع أمام فندق استقبال أثناء مراسم إحياء الذكرى السادسة لوفاة الملا أختر محمد منصور الزعيم السابق لحركة طالبان الأفغانية.. وبناء على التقارير الأولية، فإن الانفجار تسبب في إصابة شخص واحد فقط".

وفي سياق متصل، نقلت وكالة أنباء "بجواك" الأفغانية عن شهود عيان إشارتهم إلى أن الانفجار وقع أمام فندق استقبال على طريق المطار.