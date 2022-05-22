اليوم السابع
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الشرطة الأفغانية: إصابة شخص على الأقل إثر انفجار في كابول

الأحد، 22 مايو 2022 07:22 م
الشرطة الأفغانية: إصابة شخص على الأقل إثر انفجار في كابول أفغانستان
أ ش أ

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أعلن المتحدث باسم شرطة كابول خالد زدران، اليوم الأحد، إصابة شخص واحد على الأقل جراء انفجار وقع اليوم في العاصمة الأفغانية كابول.


وقال زدران - حسب ما نقلته شبكة "آريانا نيوز" الأفغانية على موقعها الإلكتروني - "إن الانفجار وقع أمام فندق استقبال أثناء مراسم إحياء الذكرى السادسة لوفاة الملا أختر محمد منصور الزعيم السابق لحركة طالبان الأفغانية.. وبناء على التقارير الأولية، فإن الانفجار تسبب في إصابة شخص واحد فقط".


وفي سياق متصل، نقلت وكالة أنباء "بجواك" الأفغانية عن شهود عيان إشارتهم إلى أن الانفجار وقع أمام فندق استقبال على طريق المطار.


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