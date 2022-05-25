مستشار الرئيس الأوكرانى: إشارات قادمة من الغرب للتنازل عن الأراضي

كتب أحمد عرفة

أعلن ميخائيل بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عن إشارات قادمة من الغرب للتنازل عن الأراضي، موضحا أن جماعات الضغط المؤيدة لروسيا في أوروبا بدأت ترفع رؤوسها شيئا فشيئا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني إنه اليوم، تقدم لنا أفواه سياسية معينة أجندة جديدة.. وقف إطلاق النار، وتجميد القتال، وتسليم جزء من الأرض من أجل السلام، متسائلا: ما الذي يمكنك تقديمه لحماية مصالحك الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، عدا الأخبار السيئة واستئناف العمل مع روسيا.

وأوضح مستشار الرئيس الأوكراني أنه نقرأ في بعض العيون الغربية ما يلي حرفيا، نريد إعادة أسلوب الحياة السابق الذي كانت عليه قبل الحرب، والموافقة على نوع من التسوية، لافتا إلى أن أوكرانيا لن تشارك في هذه المناقشة.