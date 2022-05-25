محافظ بورسعيد يستقبل لجنة من مجلس الوزراء والصناعة والاستثمار

بورسعيد - محمد عزام

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، أعضاء لجنة من مجلس الوزراء ووزارة الصناعة ووزارة الاستثمار، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لبحث ومناقشة سبل دعم القطاع الصناعى ببورسعيد، والتعرف على الإنجاز الصناعى ببورسعيد على أرض الواقع.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، اللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية، محمد سعده رئيس الغرفة التجارية والمهندس محمد السيد رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الصناعية وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين ببورسعيد.

فى بداية اللقاء، تم عرض فيلم تسجيلي حول إنجازات محافظة بورسعيد خلال الأعوام السابقة، وقدم محافظ بورسعيد بريزنتيشن حول توزيع المناطق الصناعية ببورسعيد، بالجنوب والشرق والغرب، ومساحتها، والأنشطة الصناعية المقامة بها، وأكد محافظ بورسعيد خلال حديثه، أن الدولة المصرية حريصة على دعم عجلة التنمية وفتح آفاق صناعية متعددة توفر الآلاف من فرص العمل لأبناء الدولة، فى إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التنمية الصناعية بمصر، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعى من خلال إنشاء مجمعات صناعية على مستوى الجمهورية، تكون مجهزة بمصانع، تناسب مختلف نشاطات الصناعات وتماشيا مع الطفرة التى تستهدفها الدولة فى المجال الاقتصادى بالتوازى مع مختلف المجالات.

وأوضح الغضبان، أن المحافظة شهدت تنمية غير مسبوقة فى مجال الصناعة والاستثمار، وتخطو خطوات ثابتة نحو التنمية الصناعية، ونعمل لتصبح مدينة صناعية من الطراز الأول، وإحدى أكبر المدن الصناعية فى الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن المحافظة شهدت إقامة كيانات صناعية كبرى تقوم على صناعات تدخل لأول مرة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وتساهم فى دعم السوق المحلى وزيادة التنافس الصناعى، فضلا عن زيادة صادرات الدولة المصرية فى دول أوروبا والشرق الأوسط، مشيرا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدا فى دعم المستثمر الجاد لتحقيق مشروعات صناعية متنوعة تساهم فى النهوض بالاقتصاد المصرى وتجعل بورسعيد من أهم المدن الصناعية.

وأضاف المحافظ، أن الفترة الحالية شهدت تمكين الشباب فى كافة القطاعات، وتعزيز جهودهم لصالح البلاد، والاعتماد بشكل أكبر على السواعد الشبابية فى الصناعة، لافتا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدا فى تقديم الدعم لتمكين الشباب وتنمية الصناعات المحلية وإعلاء اسم مصر عاليا، لافتا أن محافظة بورسعيد تتنوع بها طبقات رجال الأعمال سواء كبار المستثمرين أو صغار المستثمرين من الشباب.

واستعرض اللواء عادل الغضبان الكيانات الصناعية الموجودة ببورسعيد، منوها للحديث عن مشروع الـ 54 و 58 مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة أحد خطوات التجربة الرائدة فى مجال الصناعات الصغيرة للشباب ببورسعيد، ويعد نجاح جديد لشباب المحافظة فى مجال الصناعة، لافتا إلى أن المصانع تنتج أجود وأفضل المنتجات، استكمالا لخطوات المحافظة الثابتة نحو التقدم الصناعى الاستثمارى فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وانطلاقا من تنمية وتأهيل الكوادر الشبابية و فتح المجال أمام الوجوه الشبابية ليصبحوا مستثمرين جادين فى مختلف المجالات .

كما استعرض اللواء عادل الغضبان، نماذج من الكيانات الصناعية العملاقة ومنها مصنع كابسى لإنتاج الدهانات، ومصنع أفينا لإنتاج الأدوات الكهربائية، والشركة البورسعيدية لإنتاج الزيوت، ومصنع الواتكس و شارك تكس للمنسوجات، ومصنع ستار للأسماك، ومصانع الضفائر الكهربائية و سيمنار وغيرها، وأشار المحافظ أن شرق بورسعيد يشهد حاليا تنمية غير مسبوقة، بما يحقق أكبر استفادة من مقومات المنطقة والتى تشمل كافة الامكانيات الاستثمارية واللوجيسيتية والسياحية التى تساهم فى جعلها قاطرة تنمية مصر، وتدعم خطة جعل بورسعيد فى مصاف المدن الصناعية .

وأضاف " المحافظ " أن بورسعيد حصلت على نصيب كبير من استثمارات الدولة لتعظيم الاستغلال الأمثل للموقع الاستراتيجى للمحافظة وجعلت منها واحدة من أهم مناطق الاستثمار فى العالم، وتشهد فى الفترة الحالية إقبالاً كبيراً من شركات الاستثمار العالمية لإقامة مشروعات صناعية عملاقة توفر الآلاف من فرص العمل للشباب.

ومن جانبهم، أشاد أعضاء اللجنة بالتطور الصناعى غير المسبوق بمحافظة بورسعيد على غرار المجالات الأخرى، مؤكدين على تقديم كافة الدعم بما يساهم فى دعم النهضة الصناعية ببورسعيد.



اجتماع المحافظ وأعضاء اللجنة



اجتماع المحافظ ولجنة رئاسة الوزراء



المحافظ واللجنة بالديوان العام