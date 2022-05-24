محافظ بورسعيد يستقبل أمين عام وزارة البترول والوفد المرافق لبحث سبل التعاون

ورحب محافظ بورسعيد بالوفد، مستعرضا جهود وإنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد في كافة المجالات، متناولاً الحديث حول الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة ببورسعيد، وشهد اللقاء عرض فيلمين تسجيليين حول المشروعات العملاقة التي شهدتها بورسعيد.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن المحافظة شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية، بعد دخول صناعات للمرة الأولى ببورسعيد، حققت نجاحات كبيرة بعد غزو منتجاتها الأسواق المحلية والعالمية، فضلا عن أن بورسعيد أصبحت مؤهلة بشكل كبير لاستقبال كبرى الكيانات الاقتصادية بعد التطور في البنية التحتية بجميع القطاعات.

وأوضح، أن المحافظة تتمتع بمقومات ومميزات فريدة تؤهلها لجذب مختلف الاستثمارات، مستعرضا مقومات المناطق الصناعية بجنوب وشرق وغرب بورسعيد، وأكد اللواء عادل الغضبان، أن المحافظة تعمل على تيسير كافة الإجراءات لإقامة مشروعات استثمارية تهدف لخلق فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بدعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتسعى جاهدة لتذليل أية عقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في توفير فرص عمل للشباب، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات.

ومن جانبهم، وجه أمين عام وزارة البترول والوفد المرافق الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال، وقدم الوفد شرحا حول أهم الجوانب المتعلقة بالمشروع محل التعاون مع محافظة بورسعيد، كما أشادو بالتنمية والطفرة الصناعية على أرض بورسعيد والتي جعلت بورسعيد في مصاف المدن الصناعية.