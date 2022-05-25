كلية الطب البشرى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. صرح عملاق فى خدمة العلم والمجتمع

- حققت المركز الأول فى استخدام تطبيق Incision Academy والحصول على الشهادات الخاصة

- تتميز بمنهجها التعليمى المبتكر وتشجيعها البحوث العلمية ورعايتها الإبداعات الفردية

- د. أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس الجامعة: إعداد خريج ذو كفاءة عالية قادر على ممارسة مهنة الطب فى التخصصات المختلفة

- الدكتور نهاد المحبوب عميد الكلية: أساتذة من ذوى الخبرة.. ومختبرات وغرف تشريح عالية الجودة

كلية الطب البشرى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أقدم كليات الطب الخاصة بمصر، وتهدف الكلية إلى التميز والابتكار فى مجال التعليم الطبي، والبحث العلمي، على أن تكون الأكثر فاعلية فى خدمة مجتمعها المحلى والأقليمي، ولها مكانة متقدمة فى التصنيف الدولى للجامعات، برعاية ودعم خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والذى يولى العملية التعليمية اهتماماً كبيراً.

وفى ذلك الإطار يقول الدكتور أشرف حيدر غالب القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن كلية الطب البشرى بالجامعة حصلت على المركز الأول مابين الجامعات فى استخدام تطبيق Incision Academy كما حصلت على الرقم الأعلى فى الحصول على الشهادات الخاصة بذلك على مستوى الجامعات المصرية طبقاً للتقييم الذى صدر فى شهر مارس 2022.

وأكد د. أشرف حيدر غالب، أن كلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تتميز بمنهجها التعليمى المبتكر وبتشجيعها للبحوث العلمية وبرعايتها للإبداعات الفردية وخدمة المجتمع ومن هذا المنطلق تهدف الكلية إلى إعداد خريج ذو كفاءة عالية، قادرا على ممارسة مهنة الطب فى التخصصات المختلفة وتقديم الرعاية الصحية متوافقا مع المعايير المهنية العالمية ومتحليا بأخلاقيات وشرف المهنة وقابلا للتعليم المستمر، كما أن مناهج الدراسات العليا بكلية الطب تشكل منظومة متكاملة من الاتجاهات الحديثة لتقديم العملية التعليمية الطبية بمفاهيم حديثة.

وأشار أن إدارة الجامعة بدعم من خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء، أولت اهتماما خاصا بمعامل الكلية والمتاحف وقاعات التدريس، وكذلك توفير مكتبة متميزة حديثة لدفع مسيرة التعليم الطبى والذى ينعكس على إثراء المعرفة وتنمية القدرات وتحسن أداء الطالب.

وقال الدكتور نهاد المحبوب، عميد كلية الطب البشرى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الكلية لديها نخبة من الأساتذة ذوى الخبرة فى الكلية، موضحاً أن كل طالب لديه الفرصة لأداء التدريب الأساسي، حيث تساعد المختبرات عالية الجودة والمتاحف وغرف التشريح ومختبرات الوسائط المتعددة وتوريد مواد المكتبة الطالب على متابعة أحدث التطورات فى مجال اهتمامه.

وأكد الدكتور نهاد المحبوب، على الدور المجتمعى للكلية حيث تم تنظيم زيارات بصفة دورية لبعض دور الايتام ، ودار المسنين بمشاركه طلاب الكلية واتحاد الكليات الأخرى وذلك لبث روح التعاون، مشيراً إلى إنه تم تنظيم اليوم العالمى لضغط الدم تحت إشراف قسم القلب والأوعية الدموية وقسم الباطنة العامة والكلى وطب الأسرة وتم عمل محاضرات توعوية عن خطورة هذا المرض، كما أكد على أن الكلية بصدد تنظيم اليوم العالمى للإقلاع عن التدخين بالمشاركة مع كليات القطاع الطبى يوم 31/5/2022 للتعريف بخطورة التدخين وكيفية الإقلاع عنه.