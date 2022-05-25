فتح 20 منفذا لبيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بقرى ومراكز أسيوط

أسيوط-هيثم البدرى

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن فتح 20 منفذا لبيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بقرى ومراكز المحافظة وبحث التوسع في فتح منافذ جديدة لبيع السلع الغذائية واللحوم والخضر والفاكهة للمواطنين بأسعار مخفضة للقضاء على جشع بعض التجار والتصدي للممارسات الاحتكارية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لضبط الأسعار والحد من ارتفاعها ومحاربة الغلاء بالأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاته، جاء ذلك خلال اجتماعه بالعميد علاء عبد الجابر سكرتير عام مساعد المحافظة وإيهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومحمد إسماعيل وكيل وزارة التموين والمهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط خلال الاجتماع على متابعته المستمرة لفتح معارض وشوادر السلع الغذائية الثابتة والمتحركة، وتكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق للتصدي لمحاولات بعض التجار في حجب السلع الغذائية الأساسية للمواطنين عن الأسواق، أو تخزينها للمضاربة في الأسعار وزيادتها والتعامل مع تلك المحاولات وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة مع توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.

وكلف محافظ أسيوط السكرتير العام المساعد بترأس لجنة فتح المنافذ الجديدة بقرى ومراكز المحافظة والتنسيق مع كافة رؤساء المدن والأحياء لسرعة تدبير أماكن مناسبة تصلح لإقامة منافذ لبيع السلع الأساسية وكافة المتطلبات التي يحتاجها المواطن بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين والزراعة وجهاز تنمية المشروعات بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير متطلباتهم بأسعار مناسبة ومواجهة كافة محاولات المغالاة في الأسعار واحتكار بعض السلع واستغلال المواطنين مؤكدًا التصدي بكل حسم لمثل هذه الممارسات والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين في ظل هذه الظروف الاستثنائية مؤكدا أن الدولة تقف بجانب أبنائها بتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم من السلع بأسعار مناسبة من خلال منافذ ثابت ومتحركة لتخفيف العب عن كاهلهم ودعمهم ومحاربة الغلاء لافتًا إلى ضروة تضافر وتوحيد كافة الجهود بين الجهات والقطاعات المختلفة لخدمة المواطنين وتوفير احتياجاتهم خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار محافظ أسيوط ، إلى إنه تم فتح أكثر من 10 منافذ بقرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالإضافة إلى منافذ بعض الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني ومنافذ مديرية الزراعة والتموين وجميع أفرع الشركة المصرية لتجارة المواد الغذائية بالجملة ومنافذ تابعة لوزارة التموين مثل "جمعيتي" ومنافذ "أمان" ضمن مبادرة "كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة الثابتة والمتنقلة التي تجوب القرى والنجوع البعيدة والميادين المختلف وناشد المحافظ جميع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية والأحزاب بالمشاركة في إقامة المعارض وتوفير السلع الغذائية والخضار والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف المراكز والقرى وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب لعرض منتجاتهم.



محافظ أسيوط يعلن فتح 20 منفذ لبيع المواد الغذائية



فتح 20 منفذ لبيع المواد الغذائية بأسيوط



محافظ أسيوط يناقش فتح منافذ جديدة