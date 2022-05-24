محافظ أسيوط: توريد 116 ألف طن قمح حتى الآن بـ30 شونة وصومعة بالمراكز.. صور

أسيوط – هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أن توريد محصول القمح المحلي موسم 2022 ارتفع ليصل إلى 116 ألفا و233 طنا و848 كيلو من الأقماح المحلية لأكثر من 30 شونة وصومعة بجميع قرى ومراكز المحافظة، وفقاً للخطة التي يجرى تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واستلام الأقماح من المزارعين والموردين والتجار بسهولة ويسر دون أية عقبات منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم، مشيراً إلى استمرار العمل وتقديم كافة التسهيلات والإجراءات والآليات لتحقيق المستهدف هذا العام، والذي يبلغ 403 آلاف طن، على أن تستمر عمليات استقبال الأقماح حتى انتهاء من موسم التوريد في 30 أغسطس 2022 أو انتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز، خاصة أن الدولة لا تدخر جهدًا في هذا الملف الهام منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف محافظ أسيوط، أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح داخل المحافظة تصل إلى 230 ألف فدان بمختلف القرى والمراكز بمتوسط إنتاجية 18 أردبا للفدان، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتوريد المحصول وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك، حفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة، ومن أهم محاصيل الأمن الغذائي، مشيراً إلى اتخاذ خطوات جادة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء بزيادة الكميات المقرر توريدها من القمح المحلي على أن يكون هناك حوافز ودعم مادي للمزارعين وتقديم كافة التسهيلات للمزارعين وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولًا بأول.

وأكد محافظ أسيوط، متابعته اليومية لأعمال حصاد وتوريد محصول القمح سواء عن طريق جولاته الميدانية المستمرة للقرى والنجوع والصوامع والشون والمطاحن أو عن طريق الاجتماعات الدورية واللقاءات المكتبية أو التقارير الدورية من الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتاً إلى التعامل الفوري لإزالة أي شكاوى قد تحدث في هذا الشأن أثناء عملية التوريد وتذليل العقبات أمام الموردين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح والالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة بالاضافة إلى متابعة لجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة وتسعيرها وتوفير الأجولة الجوت في حالة سليمة وتبخيرها قبل استخدامها لاستقبال الأقماح في الشون على أن تتولى مديرية التموين مسئولية إصدار تراخيص حركة ونقل الأقماح المحلية واثباتها في سجلات حركة مركز التجميع.

وأشارت المهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إلى التنسيق والتعاون مع مديرية التموين ومسئولي البنك الزراعي المصري والشركة المصرية للصوامع وشركة مطاحن مصر الوسطى، لتقديم كافة التسهيلات لاستقبال الأقماح المحلية وتذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك، حفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة، لافتة إلى تواجد خدمة دورية بجميع الشون لتنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز مع ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط عمليات توريد القمح وسرعة تسليم المزارعين ثمن محصولهم، موضحة أن سعر الأردب قد بلغ 885 جنيها زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط و875 جنيها للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23 قيراطا و865 جنيها للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية وأقرته والحوافر التي أقرتها الدولة لموسم توريد القمح 2022.

يذكر أن محافظ أسيوط قد قرر ـ في وقت سابق ـ تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة.



توريد محصول القمح باسيوط (1)



جانب من أعمال توريد محصول القمح



محافظ أسيوط يتابع توريد محصول القمح