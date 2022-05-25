اليوم السابع
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ضبط 4 آلاف مخالفة تجاوز للسرعة المقررة على الطرق خلال 24 ساعة

الأربعاء، 25 مايو 2022 11:10 ص
ضبط 4 آلاف مخالفة تجاوز للسرعة المقررة على الطرق خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد الجعفري

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (16956) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (4897) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(96) مخالفة السير بدون تراخيص، و(7) مخالفات الدراجات النارية، و(12) مخالفة شروط التراخيص، و(5) مخالفات موقف عشوائى.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية. 
 
جاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
 

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الداخلية

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