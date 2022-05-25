رئيس جامعة طنطا: بابى مفتوح لأبنائى الطلاب الوافدين ورعايتهم أولوية قصوى

الغربية - عادل ضرة

أكد رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكى، في بيان له، أن الجامعة تولي أهتمامًا بالغا بالطلاب الوافدين من خارج مصر من مختلف الدول العربية الشقيقة، وتحرص على توفير بيئة محفزة على التحصيل العلمي للطلاب الوافدين ودمجهم في مختلف الأنشطة والفعاليات الطلابية اتساقاً مع توجهات الدولة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بعدد من الطلاب الوافدين المقيدين بكليات الجامعة بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمستشار خيرى عمارة المستشار القانون للجامعة، والدكتور وليد العشري المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الجامعة.

حرص الدكتور محمود ذكي، خلال اللقاء على تبادل الحوار مع أبنائه الطلاب الوافدين والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم فيما يتعلق بفترة تواجدهم بكليات الجامعة، مؤكداً أن بابه مفتوح لهم فى ضوء حرص الجامعة على توفير كافة الإمكانيات وتذليل أية عقبات من شأنها عرقلة مسيرتهم التعليمية، موجهاً لهم خالص الأمنيات بمزيد من التوفيق والسداد في المرحلة المقبلة.

وأوضح الدكتور محمد حسين، أن الجامعة تعتز بالطلاب الوافدين، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالطلاب الوافدين هو جوهر رسالة الجامعة، وهناك جهودًا كبيرة تبذل في سبيل دعم هؤلاء الطلاب ورعايتهم على مستوى التعليم والأنشطة الطلابية والرعاية الصحية وغيرها، والعمل على تيسير كافة الإجراءات التي تساعدهم على أداء رسالتهم وإزالة كل ما يواجههم من عقبات.

من جانبهم، أبدى الطلاب الوافدون سعادتهم للدراسة بجامعة طنطا بوصفها واحدة من أعرق الجامعات المصرية، مؤكدين عدم شعورهم بالغربة خلال سنوات دراستهم بكليات الجامعة، معربين عن أمنياتهم أن يكونو خير سفراء لبلادهم على أرض مصر وداخل جامعة طنطا، ووجهوا الشكر لرئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكى، لتوفير كل سبل الراحة لهم، إلى جانب الدعم اللامحدود من جانب المركز الرئيسى للعلاقات الدولية وشؤون الوافدين بجامعة طنطا بقيادة الدكتور محمود شكل مدير المركز.