إنشاء أول وحدة لزراعة الكلى بمستشفى الكلى الجديد بجامعة طنطا

الغربية مصطفى عادل

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، في بيان له أنه جارى إنشاء أول وحدة لزراعة الكلى بمستشفى جراحات الكلى والمسالك البولية بمواصفات عالمية لخدمة المرضى بمحافظات الدلتا، مؤكدًا أن رقمنه المستشفيات الجامعية وتطوير المنظومة الطبية يأتي على رأس أولويات الجامعة، بهدف تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى للمرضى فى محافظات الدلتا، ودعم المبادرات الرئاسية فى القطاع الصحي.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها اليوم رئيس جامعة طنطا بمستشفى جراحات الكلى والمسالك البولية رافقه خلالها الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة السابق والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إداراة المستشفيات الجامعية، والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذي للمستشفيات.

أشاد رئيس جامعة طنطا خلال جولته بمختلف أقسام المستشفى بتجهيزات وحدة زراعة الكلى وغرف العمليات المجهزة بنظام الكبسولة وغرف المرضى مؤكدًا أنه سيتم تجهيز المستشفى بأحدث أجهزة الغسيل الكلوي ووحدات غسيل الكلوي كما سيتم تجهيزه لإجراء مناظير الكلى ومناظير المسالك البولية.