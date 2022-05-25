حياة كريمة.. تنفيذ 66 مشروعا بـ800 مليون جنيه بأشمون فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

استكمل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، جولته الميدانية لمركز ومدينة أشمون بمتابعة تنفيذ أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمختلف القطاعات الخدمية لتطوير واجهة قرى الريف المصري للارتقاء والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة، رافقه نائبه محمد موسي، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون .

وتفقد محافظ المنوفية مبنى الإسعاف بقرية شما (إحلال وتجديد ) على مساحة 220 م وتخدم ما يقرب من 50 ألف نسمة بقرى شما وساقية المنقدي ورملة الإنجب والبيشة وكفر غريب، وتم الانتهاء من كافة الأعمال وإجراءات التسليم الابتدائي، وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بقطاع الرعاية الصحية الشاملة، كما تفقد المحافظ أعمال تبطين ترعة جنابية شما خلف ترعة الفوراة بطول 3,5 كم وبتكلفة (8) ملايين جنيه وبنسبة تنفيذ 70% وتخدم حوالي 1150 فدانا.



وأشار المحافظ إلى أهمية المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها والحد من فواقد شبكات الترع بما يساهم في تحقيق نقلة حضارية وتحسين البيئة ورفع معيشة المواطنين، فضلاً عن الحفاظ على ترشيد المياه والمساهمة في الإنتاجية الزراعية.

وخلال تفقده لأعمال التبطين وجه المحافظ بضرورة رفع نواتج الحفر أول بأول ، وأوضح وكيل وزارة الري بأنه جاري أعمال تدبيش الأحجار والصبة الخرسانية بترعة جنابية شما ، مشيراً إلى أن إجمالي أعمال التبطين التي يتم تنفيذها بمركز أشمون بلغ 66 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر بـ800 مليون جنيه، هذا وقد استمع محافظ المنوفية لشكوي عدد من المواطنين يلتمسون مد خدمة الصرف الصحي لمنازلهم، وعلي الفور وجه رئيس المدينة وبالتنسيق مع رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بعرض موقف تفصيلي لتوصيل خدمة الصرف استجابة لشكاوي الأهالي، كما كلف رئيس المدينة بضرورة مراجعة صيانة أعمدة الإنارة وتعديل بعض الأعمدة المائلة بطريق رملة الإنجب – شما لتحسين مستوي الإنارة للأهالي.

كما شملت الجولة تفقد محافظ المنوفية أعمال الحفر بتوسعات محطة معالجة صرف شما على مساحة ما يزيد عن (7) أفدنة حيث ستضم أحواض تهوية وترسيب وتلامس وتجفيف وجاري أعمال الطبقة الثانية لإحلال خزان التهوية وأعمال الحفر بخزان الترسيب، وسيخدم المشروع قري طهواي وشما ورملة الأنجب، ومن المقرر نهو كافة الأعمال بها خلال عام، يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية علي المتابعة المستمرة لكافة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على معدلات نسب الإنجاز لضمان سرعة نهوها وفقاً للتوقيتات الزمنية المقررة، مؤكداً حرصه على تقديم كافة الإمكانيات والدعم اللوجستى لتدعيم مشروعات البنية التحتية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وعلى جانب آخر، قام اليوم الدكتور محمود فوزى وكيل كلية التربية جامعة المنوفية ومنصور محمد مدير إدارة أشمون بزيارة قرية شعشاع مركز أشمون ضمن أنشطة مبادرة حياة كريمة، وقد تضمنت الزيارة توعية أهالى القرية بالمشروع القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار، وكذلك إجراء الاستكتاب لعدد من أهالى قرية شعشاع الراغبين فى استخراج شهادة محو الأمية فى القرية، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتور عبد الرحمن الباجورى مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والدكتور صبحى شرف عميد كلية التربية والدكتور محمود فوزى وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع، والدكتورة هبة الغتمى مدير مركز تعليم الكبار، وتهانى عبد القوى مدير هيئة تعليم الكبار بالمنوفية.

وأكد جميع الحضور على أهمية محو الأمية تلك القضية الهامة التى لا تقل أهمية عن باقى القضايا القومية التى تستهدفها المبادرة لمحو أمية الأهالى واهتمام القيادة السياسية بهذه القضية الهامة.

وأكد الدكتور محمود بدوي، أن جامعة المنوفية من خلال مركز تعليم الكبار ومحو الأمية للوصول إلى قرى خالية من الأمية من خلال خطة عمل متكاملة وحملة توعوية لتشجيع الطلاب على المشاركة فى محو الأمية من خلال إعداد بيان بعدد الأميين بكل قرية، متمنيا إعلان محافظة المنوفية خالية من الأمية فى أقرب وقت، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وقد حضر فعاليات القافلة وعدد كبير من أهالى قرية شعشاع وعلى رأسهم محمد نجم الدين عمدة شعشاع.



توسعات محطة معالجة صرف شما



ترعة جنابية شما



تبطين الترع



محافظ المنوفية يتفقد تبطين الترع