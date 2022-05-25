مياه سوهاج تبحث الموقف التنفيذى لمشروع الوصلات المنزلية بقرى حياة كريمة

كتب أحمد حسن

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج اجتماعا موسعا لبحث الموقف التنفيذى لمشروع الوصلات المنزلية لقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

وأوضح انه جارى تنفيذ 283550 وصلة صرف صحى فى 181 قرية والتى من المقرر الانتهاء منها نهاية اغسطس من العام الجارى، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى والمواصفات القياسية فى التنفيذ وطالب المواطنين بالتعاقد على توصيل الصرف الصحى وأنه سيتم تقسيط قيمة الوصلة على 4 سنوات للتسهيل على المواطنين.

وأكد رئيس مياه سوهاج عدم الربط على الشبكة الا بعد الانتهاء من المشروع لعدم اتلاف المشروع وحفاظاً على استثمارات الدولة.

وأشار المهندس محمد السيد رئيس قطاع الصرف الصحى انه يبلغ عدد القرى الجارى بها تنفيذ مشروعات صرف صحى بمركز طما 34 قرية وتبلغ عدد الوصلات المنزلية بها 42253 ، كما يتم تنفيذ مشروعات صرف صحى فى مركز ساقلتة لعدد 14 قرية بها 10688 وصلة منزلية كما جارى تنفيذ مشروعات صرف صحى فى 23 قرية بمركز المراغة تضم 56785 وصلة منزلية هذا بالاضافة الى تنفيذ 19 مشروع صرف صحى بمركز دار السلام تشمل 24171 وصلة منزلية ويبلغ عدد القرى التى يتم بها تنفيذ مشروعات صرف صحى فى مركز المنشاة 33 قرية تشمل54528 وصلة منزلية ويتم تنفيذ مشروعات صرف صحى فى 29 قرية بمركز جرجا تضم 42976 وصلة منزلية وجارى تنفيذ مشروعات صرف صحى فى 29 قرية بمركز البلينا تشمل52139 وصلة منزلية.