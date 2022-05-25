حياة كريمة بالأقصر تجهز قوافل تعليمية مجانية لطلبة الثانوية بقرى إسنا وأرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، لتنظيم فعاليات قوافل تعليمية مجانية يوم غداً الخميس وبعد غداً الجمعة، وذلك لدعم طلبة الشهادة الثانوية العامة بالقسمين العلمي والأدبي، فى قرة حياة كريمة بمدينتي إسنا وأرمنت.

وفى هذا الصدد، أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، تقرر مواصلة القوافل التعليمية المجانية يومي غداً الخميس وبعد غداً الجمعة، لدعم طلبة الشهادة الثانوية بقسميها الأدبي، والعلمي بقرى حياة كريمة فى مدينتي إسنا وأرمنت، وذلك بقاعة بقاعة مركز شباب السلام بمدينة إسنا لطلاب القسم العلمي، وقاعة جمعية المحافظة على القرآن الكريم لطلاب القسم الأدبي، أما فى مركز أرمنت فيتم عقد القوافل التعليمية المجانية داخل قاعة نادى الشبان المسلمين للقسم العلمي، وفى قاعة نادى المعلمين للقسم الأدبي.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفي، أنه يتم تنظيم تلك القوافل المجانية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" لدعم قرى الريف المصري، وناشد الدكتور محمد السيد، كافة الطلاب بضرورة الحضور للاستفادة من القوافل التعليمية وتدريبهم على الأسئلة والإجابات.

ومن المقرر أن يحاضر فى القوافل التعليمية المجانية صفوة من خبراء المواد الدراسية على مستوى الجمهورية، حيث أن القوافل يتم تنظيمها بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، ووزارة التربية والتعليم.

من الجدير بالذكر، أن القوافل التعليمية المجانية التي تم تنظيمها في شهر مارس الماضي، قد شهدت إقبالا من طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية، وذلك بتعاون مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر ومديرى إدارات الشباب بمركزى إسنا وأرمنت وأيضا مديرى الإدارة التعليمية بمركز إسنا وأرمنت ورؤساء الجمعيات الأهلية التى استضافت القافلة.