الجمعة.. افتتاح مسجد سعد عثمان بالعديسات بحرى بعد صيانته وترميمه بمدينة الطود

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تستعد مديرية الأوقاف بالمحافظة لافتتاح مسجد سعد عثمان فى قرية العديسات بحرى بمدينة الطود، وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق 27 مايو 2022، وفى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود، لـ"اليوم السابع"، أنه تتشرف مديرية أوقاف الأقصر يوم الجمعة المقبل بافتتاح مسجد جديد من المساجد التى تم الانتهاء من صيانتها وترميمها، وهو مسجد سعد عثمان بقرية العديسات بحرى بالطود، وذلك بحضور كوكبة من قيادات الدعوة بالمديرية وبإدارة أوقاف الطود، والتنفيذيين والمواطنين.

وفى السياق نفسه، أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تتوافر صكوك الأضاحي بالمديرية، وذلك لمن أراد الشراء والمساهمة في إدخال الفرح والسرور على الأسر الأولي بالرعاية، وذلك بتوفيق من الله تبارك وتعالى وفي إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وهذه الصكوك متوافرة بالأماكن التالية:- (ديوان مديرية أوقاف الأقصر ورقم الهاتف 01097143996 - إدارة أوقاف بندر الأقصر رقم الهاتف 01026886365 - إدارة أوقاف البياضية رقم الهاتف 01060290585 - إدارة أوقاف القرنة رقم الهاتف 01004824278 - إدارة أوقاف الطود رقم الهاتف 01100848629 - إدارة أوقاف الزينية رقم الهاتف 01002946330 - إدارة أوقاف إسنا رقم الهاتف 01066322460 - إدارة أوقاف أرمنت رقم الهاتف 01225386479 - إدارة أوقاف حاجر كومير رقم الهاتف 01123399266 - إدارة أوقاف النمسا رقم الهاتف 01118637224 - إدارة أوقاف أصفون رقم الهاتف 01117397799)، كما يمكن للمتبرعين الراغبين في الشراء إرسال رسالة نصية لطلب شراء صك على رقم الواتس الآتي 01062356548.



مسجد سعد عثمان بالعديسات بحرى بعد صيانته وترميمه بمدينة الطود (1)