حياة كريمة.. الكشف والعلاج مجانا بقافلة طبية لأهالى الزعفرانة بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، إجراء الكشف الطبي علي 114 مواطنا ضمن قافلة طبية تابعة لمبادرة حياة كريمة بقرية الزعفرانة، شمال مدينة راس غارب بالبحر الأحمر، حيث تم الكشف وصرف العلاج مجانا لمدة يومين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة وتحت اشراف الدكتور اسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وأكدت مديرية الشئون الصحية في بيان لها اليوم أن تم توقيع الكشف وصرف العلاج لـ 114 حالة بمختلف التخصصات الطبية، كما تم اجراء عدد 21 فحصا معمليا، وكذلك تم اجراء 13 أشعة وسونار.

كما تم اجراء عدد 15 حالة كشف مبكر عن الامراض المزمنة، وتم اجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع اهالي قري ومدن محافظة البحر الأحمر.

يذكر أن القوافل العلاجية لمبادرة حياة كريمة تنطلق شهريا بقري مدن البحر الأحمر وتبدا عملها شهريا من قري الجنوب وصولا لقرية الزعفرانة التابعة لمدينة راس غارب شمالا، وتجري الكشف الطبي وكذلك صرف العلاج والتحويل للمستشفيات مجانا .