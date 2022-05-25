الصحة تطلق 14 قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة اليوم وغدا

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل "محافظات القاهرة والسويس ودمياط ومطروح والبحيرة والمنيا وأسيوط وسوهاج وبنى سويف وأسوان وقنا والمنوفية والغربية وجنوب سيناء".

يذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات.