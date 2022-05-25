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"حفل كحول" جديد فى داونينج ستريت.. ميرور تكشف التفاصيل

الأربعاء، 25 مايو 2022 02:10 م
"حفل كحول" جديد فى داونينج ستريت.. ميرور تكشف التفاصيل جونسون
كتبت: نهال أبو السعود

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ظهرت تفاصيل ما يبدو أنه حفل كحول آخر داخل داونينج ستريت أثناء الإغلاق، وهو حدث يبدو أنه لم يتم التحقيق فيه من قبل الشرطة أو تحقيق الخدمة المدنية الرسمية.

وفقا لصحيفة ميرور، قام ما بين 30 و 40 موظف بشرب الكحول وتناول وجبات خفيفة بمناسبة الإحاطة الصحفية النهائية التي أجراها المتحدث باسم بوريس جونسون آنذاك جيمس سلاك ، في 17 نوفمبر 2020.

يبدو أن الصورة التي حصلت عليها الصحيفة تظهر رسميًا إعداد زجاجات من النبيذ والمشروبات من نوع الشمبانيا، وبحسب ما ورد تم إرسال الصورة إلى الموظفين في مجموعة واتساب، ردًا على رسالة تقول: "حان الوقت لفتح شريط أمان كوفيد."

تم نشر الصورة بعد ذلك كرد برسالة: "البار مفتوح"، تظهر الرسائل الأخرى التي أوردتها الصحيفة وجود إصرار على التجمعات، حيث تشير إحداها إلى "Wine Time Tuesday”، بينما يناقش البعض الآخر الذهاب لشراء "خمور التعزيز". يقول أحد المسؤولين: "إذا كان بإمكان أحدهم مساعدتي في حملها، فسأكون سعيدًا بالذهاب."

لم يكن حدث 17 نوفمبر من بين التجمعات التي حقق فيها شرطة العاصمة، ولم يتم إدراجه ضمن التجمعات التي تم فحصها في التقرير حول اختراقات اغلاقات كورونا من قبل الموظف المدني في مكتب مجلس الوزراء سو جراي.

أقيمت مشروبات 17 نوفمبر للاحتفال بآخر مرة لسلاك بصفته المتحدث الرسمي باسم جونسون ، تحدث إلى وسائل الإعلام في جلسات الإحاطة اليومية في اللوبي ، وفقًا للتقارير.

في ذلك الوقت، وبسبب الإغلاق، كانت الجلسات الإعلامية تُعقد فعليًا وليس بشكل شخصي، وغادر سلاك منصبه في أبريل 2021.

 

 


المملكة المتحدة

اخبار بريطانيا

بوريس جونسون

داونينج ستريت

شرطة لندن

كورونا


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