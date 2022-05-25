توريد 173 ألف طن قمح للصوامع والشون فى المنوفية وسوهاج.. صور

محمود مقبول

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مجمع الصوامع المعدنية بشبين الكوم بجوار موقف الباجور بسعة تخزينية 30 ألف طن، للوقوف على مدى الالتزام بمتابعة الإجراءات والضوابط المتبعة باستلام المحصول وفقاً للقرارات الوزارية كونه محصولا استراتيجيا وأمنا قوميا هاما، وذلك عقب عودته من جولته التفقدية بمركز أشمون، رافقه خلالها نائبه محمد موسى ورئيس حى غرب شبين الكوم.

وتابع محافظ المنوفية انتظام عمليات توريد القمح المحلى لموسم الحصاد الزراعى 2022، مشيراً إلى أنه تم توريد ما يزيد عن 112 ألف طن قمح بمختلف الصوامع والشون والهناجر بنطاق المحافظة، وذلك منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن، لافتاً إلى استمرار عمليات التوريد حيث تبلغ ذروة الحصاد فى بعض المراكز كمركز الشهداء فى الوقت الحالى، ومن المتوقع زيادة أعمال التوريد خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع لمتابعة انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المستهدف تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وخلال تفقده لأعمال التوريد بالصوامع شدد محافظ المنوفية على تنفيذ كافة الإجراءات والضوابط المنظمة لعملية توريد الأقماح، قائلاً إنه لن يتم السماح بتخزين أو منع توريد الأقماح للصوامع، وسيجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .

وفى سوهاج، عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا موسعا بحضور اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء هشام رشاد وكيل الإدارة العامة لمباحث التموين، وذلك لمتابعة موقف توريد الأقماح للشون والصوامع بنطاق المحافظة لموسم 2022م، والتأكيد على فرض الرقابة والسيطرة على حركة نقل وتداول الأقماح، بحضور ممثلي التموين، والزراعة، وفرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومباحث التموين بسوهاج، والبنك الزراعي المصري، وشركة مطاحن مصر العليا، والشركة القابضة للصوامع .

وتناول الاجتماع عرض موقف توريد الأقماح والكميات التي تم توريدها حتى الآن لجميع الشون والصوامع، والتي بلغت 61 ألفا و152 طنا، ووجه المحافظ بإعداد تقرير يومي بنتائج اللجان التي تم تشكيلها بجميع مراكز المحافظة لحصر المساحات المنزرعة فعليا بالقمح، وما تم توريده من تلك المساحات، وما لم يتم توريده، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضوابط عمليات التوريد.

كما ناقش الاجتماع آليات التعاون بين المحافظة ومديرية الأمن، ومباحث التموين، والتموين، والزراعة، وجميع الجهات المعنية، وتكثيف الجهود وحملات التوعية؛ لتوريد أكبر كميات ممكنة من الأقماح، والحفاظ على كل حبة قمح تصل إلى الصوامع والشون، وتسهيل الإجراءات على الموردين.

وشدد "الفقي" خلال الاجتماع على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض السيطرة والرقابة على حركة تداول الأقماح بالطرق والأكمنة الأمنية، والعبارات النيلية.



توريد القمح بالمنوفية



صوامع القمح