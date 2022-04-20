لاعبة نادى بنها تحصد المراكز الأولي وتحقق ميدالية ذهبية ببطولة القاهرة للسباحة "براعم"

القليوبية إبراهيم سالم

حصدت سباحة نادي بنها بمحافظة القليوبية، بقيادة الكابتن هاني جودة مدير سباحة بنها، ميداليتين ببطولة القاهرة للسباحة "براعم"، 50 متر حرة، والتي أقيمت، بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي، حيث حصلت اللاعبة هاجر إيهاب الدسوقي علي المركز الأول وتحقيق الميدالية الذهبية تحت عشر سنوات

كما حصل اللاعب عمر أحمد زعير علي المركز الثالث وتحقيق الميدالية البرونزية تحت عشر سنوات، كما حقق باقي المشتركين لفريق بنها مراكز متقدمة علي مستوي البطولة، جاء ذلك تحت إشراف الكابتن محمد عبد الهادى مدرب السباحة بالنادى.

وتقدم مجلس إدارة نادي بنها الرياضي برئاسة الدكتور مصبح الكحيلي رئيس مجلس الإدارة، بخالص التهاني والتبريكات والتقدير لفريق السباحة بالنادي لحصولهم علي نتائج مشرفة بالبطولة ورفع راية نادي بنها عاليآ بين أكبر أندية مصر، متمنيا تحقيق المزيد من الانتصارات والمراكز المتقدمة في المناسبات القادمة.