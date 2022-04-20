اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 أبريل 2022 12:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

لاعبة نادى بنها تحصد المراكز الأولي وتحقق ميدالية ذهبية ببطولة القاهرة للسباحة "براعم"

الأربعاء، 20 أبريل 2022 11:12 م
لاعبة نادى بنها تحصد المراكز الأولي وتحقق ميدالية ذهبية ببطولة القاهرة للسباحة "براعم" اللاعبة هاجر إيهاب والكابتن محمد عبد الهادى
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصدت سباحة نادي بنها بمحافظة القليوبية، بقيادة الكابتن هاني جودة مدير سباحة بنها، ميداليتين ببطولة القاهرة للسباحة "براعم"، 50 متر حرة، والتي أقيمت، بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي، حيث حصلت اللاعبة هاجر إيهاب الدسوقي علي المركز الأول وتحقيق الميدالية الذهبية تحت عشر سنوات
 
كما حصل اللاعب عمر أحمد زعير علي المركز الثالث وتحقيق الميدالية البرونزية تحت عشر سنوات، كما حقق باقي المشتركين لفريق بنها مراكز متقدمة علي مستوي البطولة، جاء ذلك تحت إشراف الكابتن محمد عبد الهادى مدرب السباحة بالنادى.
 
وتقدم مجلس إدارة نادي بنها الرياضي برئاسة الدكتور مصبح الكحيلي رئيس مجلس الإدارة، بخالص التهاني والتبريكات والتقدير لفريق السباحة بالنادي لحصولهم علي نتائج مشرفة بالبطولة ورفع راية نادي بنها عاليآ بين أكبر أندية مصر، متمنيا تحقيق المزيد من الانتصارات والمراكز المتقدمة في المناسبات القادمة.

اخبار القليوبية

نادى بنها الرياضى

بطولة الجمهورية للسباحة

سباق 50 متر حرة

ستاد القاهرة الدولى

هاجر ايهاب

محافظة القليوبية

سباحة بنها

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شاشة عرض عملاقة وأعلام مصر بنادى بنها الرياضى لعرض مباراة مصر والسنغال.. لايف

الثلاثاء، 29 مارس 2022 07:25 م

محافظ القليوبية يلتقى مجلس إدارة نادى بنها الرياضى لحل مشاكلهم

الثلاثاء، 04 يناير 2022 12:46 م

"نادى بنها" يمنع مشجعا من حضور المباريات بعد اعتدائه على أحد الحكام

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 06:25 م

اتحاد العمال: تحويل نادى بنها إلى مقر للخدمات وملتقى للحوار بين الأعضاء

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 02:27 م

مؤتمر لاتحاد عمال القليوبية غدا بعد استرداده نادى بنها العمالى

الثلاثاء، 02 نوفمبر 2021 05:30 م

مؤتمر لاتحاد عمال القليوبية بعد استرداده نادى بنها العمالى الثلاثاء

الأحد، 31 أكتوبر 2021 12:14 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة