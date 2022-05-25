تعرف على حقيقة خطف طفلة بالقاهرة الجديدة

كتب محمود عبد الراضي

عقب رصد تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن استغاثة صاحب الحساب المشار إليه من خطف ابنته من أسفل محل سكنها بمنطقة التجمع الخامس.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة وتم التقابل مع (والدة الطفلة) والتى أفادت بأنها عقب قيامها بالصعود لمنزلها لإحضار بعض الاحتياجات تركت طفلتها البالغة من العمر" 8 سنوات" عقب إيقاظها من النوم داخل السيارة خاصتها، ولدى عودتها لم تجدها داخل السيارة ولم تتهم أو تشتبه في أحد بذلك.

تم العثور على الطفلة نائمة بالمقعد الخلفى لسيارة ملك (أحد المواطنين - مقيم بالعقار المجاور لأسرة الطفلة)، وتبين قيام الطفلة بالدخول للسيارة المشار إليها بطريق الخطأ ( تصادف كونها مفتوحة) عقب نزولها من سيارة والدتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.